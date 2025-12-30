به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: در ابتدا سالروز قیام ملی نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت را گرامی می‌دارم. ملت ایران در آن روز تاریخی، امید دشمن را نا امید کرد و کشور را از آتش فتنه بیرون کشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این نظام و انقلاب، متعلق به مردم است و تا امروز نیز همین مردم با فداکاری، از خودگذشتگی و حضور در میدان، کشور و انقلابشان را از توطئه‌ها نجات داده‌اند و با آگاهی و نجابت‌ و صبوری، در برخی مقاطع، حتی ندانم کاری و ضعف و سیاست‌زدگی ما مسئولان‌ را برای حفظ کشور و جری نشدن دشمنان، تحمل کرده‌اند و پشتیبان ایران عزیز و آرمان‌های انقلاب بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: حداقل وظیفه‌ی ما در قبال این ملت، حفظ اتحاد و یکپارچگی و حفظ قدرت خرید مردم است. مگس روی زخم می‌نشیند و دشمن از ضعف‌های مدیریتی ما در جهت اهداف شوم خود استفاده می‌کند. لذا برای اصلاح امور در جهت حل مشکلات مردم نباید لحظه‌ای تردید کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرتاب ماهوارهای ایرانی به فضا، عنوان کرد: همچنین پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره های کوثر، ظفر۲، پایا و دریافت اولین سیگنال ها از آن‌ ها را به دانشمندان جوان صنعت فضایی و به مردم عزیز تبریک می‌گویم. ساخت این ماهواره‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های دانشگاهی کشور و به دست جوانان نخبه‌ی خودمان به انجام رسیده است.

وی گفت: این جوانان، شعار «ما می‌توانیم»را اثبات کردند و نشان دادند که هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع پیشرفت ایران و ایرانی شود. برای مثال فقط در فرایند ساخت ماهواره‌ی ظفر ۲، قریب به سیصد وچهل هزار نفر-ساعت کار تخصصی توسط دانشمندان ما به انجام رسیده است و ده‌ ها قطعه‌ی پیچیده در فرایند ساخت آن تولید شده است.جوانانی که می‌توانند ماهواره و موشک بسازند،اگر فرصت یابند و ذهن‌های بسته و انحصارگرا اجازه دهند می‌توانند ناترازی های مدیریتی را نیز برطرف کنند.

وی خاطرنشان کرد: مجدداً تاکید می‌کنم که ایران برای دفاع از خود از کسی اجازه نمی‌گیرد؛ پاسخ مردم ایران به هر ماجراجویی و شرارتی، گسترده، بدون اغماض و حتی غیرمنتظره است. تصمیمات و اقدامات ایران برای تامین منافع و دفاع مشروع و بحق از خود، لزوماً قابل پیش‌بینی و یا مشابه گذشته نخواهد بود.

رئیس مجلس تأکید کرد: لازم به ذکر است که دغدغه ‌و اعتراض مردم در خصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیت‌پذیری کامل پاسخ داده شود و گفتگو به ویژه با نمایندگان اصناف و اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیم‌ گیری‌های اقتصادی در دستورکار مسئولان اجرایی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: بدخواهان و جریان‌های سازمان‌یافته می‌خواهند هر نوع مطالبه و اعتراض مردم را با استفاده از عوامل آموزش‌دیده‌ی خود در میدان به اغتشاش و آشوب بکشانند اما ملت ایران بارها هوشیاری، آگاهی و دلسوزی خود درباره‌ی امنیت کشور را به نمایش گذشته است و هیچکس ‌دلسوزتر از خود مردم نسبت به این کشور نیست از همین رو باید نسبت به اعتراض آنها نیز با سعه‌ی صدر و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کامل داشت

قالیباف گفت: مردم ایران دشمن و اهداف شوم آنها را میشناسند و خود با آگاهی مانع از تحقق اهداف عوامل میدانی بدخواهان خواهند شد و از به انحراف کشیده شدن اعتراضات به سمت آشوب که هدف برنامه ریزی شده‌ی دشمن است جلوگیری می‌کنند.

وی عنوان کرد: ورود مسئولانه‌ی ریاست محترم جمهور در این خصوص بموقع و لازم بود؛ تاکید می‌کنیم که اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، حفظ اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح رویه‌ها، و اتخاذ تصمیمات واحد و هماهنگ در مجموعه‌ی اقتصادی دولت و اطمینان دادن به مردم که رویه‌های غلط در اتخاذ تصمیمات اقتصادی در حال تغییر و ترمیم و بهبود است، از ضرورت‌های عاجل امروز کشور است.

