غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به گزارش‌هایی که اخیراً از اعتصاب و اعتراض بازاریان تهران منتشر شده و همزمان برخی فروشگاه‌های اینترنتی هم اعلام کردند که از فروش کالاهایشان خودداری می‌کنند، از نظر شما این تحولات چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ گفت: این موارد قابل پیش‌بینی بود، ما واقعاً نیاز به یک بازنگری در رفتار سیاسی بین‌المللی‌مان داریم. ما در یک انزوای سخت ژئوپلیتیکی، اقتصادی و سیاسی قرار گرفته‌ایم.

اعتراضات در بازار گوشه‌ای از خشم فروخفته این مردم است

وی ادامه داد: دنیا را علیه خودمان شوراندیم و شرایط بدتر خواهد شد، بهتر نخواهد شد. برای نجات انقلاب و نظام، باید کاری کنیم، مردم افسرده‌اند، مردم عصبی‌اند، مردم خسته‌ و ناراحتند. ادامه این روند تاب‌آوری جامعه را به حداقل ممکن رسانده است. مبادا یک روزی بیدار شویم که آن روز خیلی دیر باشد.

این نماینده سابق مجلس گفت: الان نیاز داریم که یک بازنگری در سیاست‌ها کنیم و واقعاً باید در برخی جاها تغییرات اساسی اتفاق بیفتد. اعتراضات در بازار گوشه‌ای از خشم فروخفته این مردم است. مردم را ناراحت و اذیت کردند. الان مردم در تنگناهای شدید هستند و در دو ماه گذشته تقریباً سرمایه مردم نصف شده است. البته اینجا مقصر نشان دادن رئیس‌جمهور یا این و آن اصلاً هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. همه با هم مقصرند. آقای قالیباف مقصر است آقای اژه‌ای مقصر است، آقای رئیس‌جمهور مقصرند، همه مقصرند، چون نرفته‌اند تدبیر اساسی کنند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: وقتی FATF و پالرمو و همه این‌ها را رد می‌کنید نمی‌خواهید مراوده پولی با دنیا داشته باشید، نفت را که نمی‌توانید بفروشید، یک کاغذ یک دلاری را هم نمی‌توانید وارد کشور کنید. تمام دنیا با شما قطع رابطه اقتصادی می‌کنند. بعد می‌آیید به شعور مردم توهین می‌کنید و می‌گویید مکانیزم ماشه چیزی نیست، ۱۹۰ کشور دنیا به آن اعلام موافقت کردند و دارند تبعیت می‌کنند. یادمان نرود، ما الان دیگر تحت تحریم آمریکا نیستیم، تحت تحریم جهانی هستیم. تحریم بین‌المللی است.

روزی که مکانیزم ماشه تصویب شد گفتیم چهار الی پنج ماه دیگر اثرش را می‌بینیم

وی ادامه داد: ما آن روزی که مکانیزم ماشه تصویب شد گفتیم سه ماه دیگر، چهار ماه دیگر، پنج ماه دیگر اثرش را می‌بینید. الان بدتر می‌شود، بهتر نمی‌شود. چین هم به آمریکا پیوسته و روسیه هم حتماً به آمریکا می‌پیوندند و ما تنهاتر از تنها خواهیم شد. اتفاق عجیب‌وغریبی نیفتاده، قابل پیش‌بینی بود.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به اینکه با توجه به تجربه اعتراضاتی که در دی‌ماه ۹۶ داشتیم که از مشهد آغاز شد و بعد گسترش پیدا کرد. آیا نشانه‌هایی از تکرار همین الگوی نارضایتی را می‌توانیم الان ببینیم؟گفت: امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد، چراکه اوضاع بازار را بدتر می‌کند. کسی فکر نکند که با کف خیابان آمدن مشکلی را می‌تواند حل کند.

امیدوارم خونی از دماغ کسی نیاید و بتوانیم یک‌جوری کشور را اداره کنیم

جعفرزاده ایمن‌آبادی گفت: امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد، گرچه دولتمردان ما آنقدر ضعیف هستند که این اتفاق امکان بروز دارد. ولی دعا می‌کنم که اتفاقی نیفتد، خونی از دماغ کسی پایین نیاید و بتوانیم یک‌جوری کشور را اداره کنیم، سریع‌تر بروند بنشینند پای میز مذاکره و مذاکره کنند با دنیا. ما گوشه‌ای از این دنیا هستیم و نمی‌توانیم منزوی شویم. به شدت منزوی شدیم. نمی‌شود ۹۰ میلیون نفر را در حصر نگه داشت. این کار اشتباهی است. شما ۹۰ میلیون نفر هستید که چه شود؟ شما که از حصر تجربه تلخی دارید. به هر صورت، امیدوارم این اتفاقات ختم به خیر شود.

بین حاکمیت و ملت؛ شکاف نیست یک دره است

در خیابان که راه می‌رویم یک لبخند روی لب این مردم نمی‌بینیم

وی درباره اینکه آیا نادیده گرفتن یا امنیتی کردن این قضیه، می‌تواند باعث ایجاد شکاف بیشتر بین جامعه و دولت و یا دولت و بازار شود، گفت: در حال حاضر بین دولت و در کل حاکمیت و ملت؛ این شکاف نیست یک دره است یعنی از شکاف گذشته است. مردم مسیرشان را مجزا کرده‌اند. مردم نه چپ هستند، نه راست، نه اصلاح‌طلبند، نه اصولگرا، نه اعتدالی. در خیابان که راه می‌رویم یک لبخند روی لب این مردم نمی‌بینیم همه در فکرند و مردم دارند تلاش می‌کنند که فقط زنده بمانند.

نفوذی‌ها هم می‌خواهند مردم را عصبی کنند

امیدوارم سیاستمداران سر عقل بیایند و کشور را نجات دهند

این فعال سیاسی اصولگرا درباره اینکه این شکاف می‌تواند هزینه‌های بیشتری را برای کشور ایجاد کند، گفت: مردم می‌خواهند فقط زنده بمانند و زندگی کنند و خانواده‌شان را بتوانند نجات دهند. شرایط خوبی نیست امیدوارم به آنجا نرسیم که بخواهیم ببینیم هزینه‌ها چگونه است. اگرچه دارند مردم را هل می‌دهند که بریزند در خیابان، ولی امیدوارم که مردم عاقل باشند و بدانند که با خیابان آمدن، اوضاع بدتر می‌شود.

وی ادامه داد: در واقع از این اتفاق سوءاستفاده می‌شود و این نفوذی‌ها هم مردم را عصبی می‌کنند که بریزند در خیابان. امیدوارم که مردم عاقل باشند و فریب این دشمنان را نخورند و مدارا کنند. امیدوارم سیاستمداران نیز سر عقل بیایند و کشور را نجات دهند.

