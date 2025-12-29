محمد مخبر:
همزیستی بین ادیان در ایران سند افتخار و الگویی جهانی است
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در آستانه سال نو میلادی و همزمان با ایام میلاد حضرت عیسی مسیح با حضور در منزل شهید آنوشاوان عیوضیان، از شهدای انقلاب اسلامی، با خانواده این شهید بزرگوار دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در دیدار با خانواده شهید آنوشاوان عیوضیان از شهدای انقلاب اسلامی که در فضایی صمیمی برگزار شد، با بیان اینکه ایران امروز، الگویی منحصر بهفرد از همزیستی مسالمتآمیز ادیان توحیدی است، گفت: تکریم مداوم رهبر معظم انقلاب از خانوادههای معظم شهدا ـ بهویژه دیدارهای ایشان در آستانه میلاد حضرت عیسی مسیح علیهالسلام با خانواده شهدای مسیحی ـ نشانهای روشن از احترام و قدردانی رهبری نسبت به فداکاری همه فرزندان ایران است و پیام روشن وحدت، برادری و احترام متقابل میان پیروان ادیان توحیدی در جامعه ایرانی را به جهانیان مخابره میکند.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب در ادامه با توجه به اینکه ایران در طول تاریخ، سرزمینی بوده است که پیروان ادیان مختلف در آن با احترام و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کردهاند، اظهار داشت: یادآوری فداکاری شهدای مسیحی و دیگر اقلیتهای دینی در دفاع از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گواهی روشن بر این حقیقت است که روحیه ملی و تعهد به استقلال، همه ایرانیان را متحد ساخته و آنان را در مسیر سربلندی کشور همگام کرده است.
مخبر تصریح کرد: پیوندهای عمیق میان پیروان ادیان در ایران، سندی روشن از اتحاد و همدلی است که در طول سالیان، نقشه دشمنان برای جدایی و اختلاف را بیاثر ساخته است و امروز میتواند چراغ راه ملتهای دیگر در مسیر احترام و برادری باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت زنده نگهداشتن یاد شهدا، گفت: شهیدان، سرمایههای معنوی ملت ایران هستند و تکریم خانواده معظم آنان، وظیفهای ملی و دینی است. توجه به خانوادههای معظم شهدا نهتنها ادای دین به ایثارگری آنان است، بلکه موجب تقویت روحیه وحدت و انسجام در جامعه میشود و نسلهای آینده را با ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پیوند میدهد.
همچنین در بخشی از این دیدار، آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارمنی در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشکر از اهتمام رهبر معظم انقلاب، نسبت به شهدای اقلیت دینی، ضمن ارائه گزارشی به نقش جامعه اقلیتهای دینی بهخصوص مسیحی در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پرداخت.
شهید آنوشاوان عیوضیان از شهدای انقلاب اسلامی است که در سال ۱۳۵۷ به دست عناصر رژیم پهلوی به شهادت رسید.