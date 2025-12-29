هیچ تهدید جدی یا هواپیماربایی موفقی انجام نشده است
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور با تأکید بر دستاورد امنیتی، گفت: تا این لحظه، هیچ تهدید جدی و یا هواپیماربایی موفقی در سطح داخل کشور و در سطح بین الملل که مرتبط به ما بوده، انجام نشده است.
به گزارش ایلنا، سردار هادی ملانوری روز دوشنبه در آیین گرامیداشت چهل و یکمین سال تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی کشور در فرودگاه بین المللی پیام مستقر دراستان البرز با اشاره به تاریخچه عملکرد این نهاد، اظهار کرد: تا امروز به لطف الهی و عنایت پروردگار متعال مأموریتهای سپاه حفاظت هواپیمایی کشور به طور صددرصد موفقیتآمیز بوده است.
وی با یادآوری شرایط پیچیده کشور در مقطع صدور فرمان امام (ره)، افزود: زمانی که حضرت امام (ره) فرمان را صادر کردند ما در اوج جنگ تحمیلی هشت ساله، یعنی روز پنجم دی ماه ۶۳ بودیم که هم درگیر جنگهای شهری و هم منافقین در کردستان و بعضاً وابستگان به رژیم بعث عراق که اقدام به ربودن هواپیماها میکردند؛ بودیم یعنی در سال ۶۳ از خرداد تا شهریور به طور مکرر این اقدامات توسط گروههای معاند و منافق انجام میشد.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور با تأکید بر دستاورد امنیتی، بیان کرد: پس از این فرمان تا این لحظه، هیچ تهدید جدی و یا هواپیماربایی موفقی در سطح داخل کشور و در سطح بین الملل که مرتبط به ما بوده، انجام نشده است.
سردار ملا نوری در ادامه به حجم بالای عملیاتهای روزانه اشاره کرد و گفت: اکنون سالانه حدود ۴۵ میلیون مسافر از ۷۰۶ فرودگاه کشور توسط رزمندگان سپاه پاسداران مورد چک و بازرسی امنیتی قرار میگیرند که این کار فقط به جهت اسباب آرامش، آسایش خاطر و امنیت مردم بزرگوار است که وقتی در دل آسمانها در حال پرواز هستند هم حس آرامش و آسایش داشته باشند و به لطف و عنایت الهی تاکنون مشکل خاصی نداشته است.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور با تأکید بر ضرورت راهبردی حفظ سرمایههای مادی و معنوی انقلاب اسلامی، این امر را در راستای منویات حضرت امام راحل از “اوجب واجبات” برشمرد.
سردار ملانوری با اشاره به اقدامات شبانهروزی نیروهای نظامی و انتظامی بهویژه کارکنان فراجا، اظهار کرد:امروز فرزندان ایران زمین در فراجا با جانفشانی در اقصی نقاط کشور، از جمله در جنوب شرق از امنیت مردم پاسداری میکنند.
وی به حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به عنوان نمونهای از بحرانهای تروریستی به ابعاد گسترده و هزینههای کمرشکن چنین تهدیداتی پرداخت و گفت: زمانی که حادثه ۱۱ سپتامبر رخ داد، سکوت محض بر آسمان آمریکا حکمفرما شد و صنعت هوانوردی متحمل هزینههای استثنایی شد؛ هزینهای که توان فعالیت بسیاری از شرکتها را برای مدتها سلب کرد.
سردار ملانوری با بیان اینکه فرودگاهها و ترمینالهای پروازی به مثابه "شهرهای کوچک" با سرمایههای مادی و معنوی حیاتی تلقی میشوند، افزود: استفاده از هواپیما به عنوان یک سلاح یا وقوع هرگونه انفجار در این زیرساختها، بازتابی گسترده و وحشتناک در سطح جهانی دارد و میتواند زیانهای جبرانناپذیری بر اقتصاد و مردم کشور تحمیل کند.
وی بر ضرورت همکاری مستمر و همدلانه میان نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران و نیروهای فراجا، تأکید کرد و تأمین این امنیت را پیششرط اساسی برای جلوگیری از تحمیل خسارات هنگفت اقتصادی و اجتماعی دانست.
سردار ملانوری در پایان از مردم بابت همراهی و اعتمادشان سپاسگزاری کرد.