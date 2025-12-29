وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی از روند تحولات در جنوب یمن، بر لزوم تلاش و همکاری کشورهای منطقه برای حفظ یکپارچگی سرزمینی آن کشور و تحکیم ثبات تأکید کرد.

دو وزیر همچنین ضمن بررسی تحولات در مناطق غرب آسیا، مدیترانه و شاخ آفریقا، بر اهمیت تداوم رایزنی و همفکری میان کشورهای اسلامی برای مقابله با عوامل تفرقه و آشوب در منطقه تأکید کردند.