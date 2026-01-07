اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اعتراضات اخیر و اینکه مسئولان چه کاری باید انجام دهند تا این مطالبات برطرف شود و مورد سوءاستفاده جریان‌ها و گروه‌ها برای مقاصد سیاسی‌شان قرار نگیرد، گفت: رهبری تأکید کردند که دشمن در جنگ سخت یا یعنی دوازده روزه ضربه‌ای خورد، حال به دنبال این است که بتواند در جنگ نرم یا با سوءاستفاده از فضای مجازی کاری کند که جامعه ما را مورد آسیب و خدشه قرار دهد.

این‌که بازار رها شود قابل قبول نیست

این‌ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بله؛ این موضوع درست است، هم گرانی هست و هم تورم. ما تأکیدمان به عزیزان دولت است که شما مسئول هستید و با توجه به این‌که مسئولیت دارید باید محکم‌تر کنترل مسائل ارز و غیره را انجام دهید. حال اینکه کمبود یا مسائل دیگر وجود دارد، آن بحثش جداست، اما این‌که بازار رها شود و کنترل نباشد، قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه دشمن در پی این است که از این موقعیت‌ها سوءاستفاده شدیدی کند، عنوان کرد: از سوی دیگر بعضی‌ها هم هستند که بدشان نمی‌آید بتوانند جامعه را به شلوغی و اغتشاش بکشانند و در نهایت مثلاً تجمعاتی را راه بیندازند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: باید هم دولت مصمم باشد، هم مجلس و هم قوه قضاییه که ان‌شاءالله و به امید خدا این مسئله را با جدیت بیشتری پیگیری کنند. البته مجلس نمی‌تواند کار اجرایی کند، بیشتر در حیطه نظارتی می‌‌تواند ورود داشته داشته و تذکراتی از سوی نمایندگان به مسئولین باید داده شود.

کوثری بیان کرد: در اصل مجریان هستند که باید بازار و قیمت‌های اجناس را کنترل کنند تا لحظه‌به‌لحظه تغییر نکند. شرکت‌های بزرگ مشخص هستند که عمده جنس‌ها را به بازار عرضه می‌کنند و در نهایت اصناف هستند؛ باید بتوانند برای کنترل قیمت‌های بازار و حتی بحث ارز و طلا برنامه‌ای بریزند.

می‌خواهند با ایجاد دودستگی به نارضایتی تداوم دهند

وی درباره این‌که شاهد سفر نتانیاهو به آمریکا بودیم که برخی عنوان می‌کنند که این سفر برای متقاعد کردن ترامپ برای جنگ دوباره با ایران بود چقدر لازم است مسئولان هوشیاری کامل داشته باشند، گفت: هم مسئولین، هم نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی و همه ما باید هوشیار باشیم.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: آتش‌بس دوطرفه نشده است، قطع آتش شده است. آنها می‌خواهند یک کاری کنند که در داخل دودستگی ایجاد کنند و جلوی کسب‌وکار مردم را بگیرند و از آن طرف هم جلوی تولید را بگیرند و در نهایت به اقتصاد ما آسیب بیشتری بزنند و همین‌طور مسائل فرهنگی، تا این‌که در نهایت بتوانند کاری کنند که این نارضایتی را تداوم بدهند اما مردم ما، به لطف خدا، واقعاً آگاه‌تر از این مسائل هستند.

دشمن دچار اشتباه قبلی شود ضربات مهلکی بر پیکرشان وارد خواهد شد

وی ادامه داد: بعضی افراد هستند؛ حال احساسی، بعضی افراد هم دقیقاً حساب‌شده، اقداماتی انجام می‌دهند این‌ها را حتماً دستگاه امنیتی شناسایی می‌کنند و قطعاً تحت کنترل خواهند گرفت. اما این‌که بخواهند در این قضایا خیال کنند که می‌توانند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، خیر، چنین خیالی نکنند، در اینصورت دچار همان اشتباه قبلی می‌شوند و ضربات مهلکی بر پیکرشان وارد خواهد شد.

عوامل داخلی زیر نظر هستند/ اگر لازم باشد، دستگیرشان می‌کنند

کوثری گفت: عوامل در داخل و عوامل اصلی قطعاً بدانند قطعاً اینطور نیست که زیر نظر نباشند؛ حتماً زیر نظر قرار می‌گیرند و حتماً توسط نیروهای انتظامی و امنیتی هم هشدار به آن‌ها داده می‌شودو اگر لازم باشد، دستگیرشان می‌کنند.

