اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از مرکز مدیریت راهبردی افتا بازدید کردند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه اظهار کرد: همچنین مسئولان افتا در ارائه گزارش فعالیت‌هایشان به برنامه های این مرکز به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه و حتی قبل و بعد از جنگ پرداختند و بر لزوم توجه به افتا و نقش بسیار مهم این مجموعه در صیانت و مقابله با حملات سایبری دشمن تاکید کردند.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از زحمات و اقدامات این مرکز قدردانی و بر حمایت از مرکز راهبردی افتا تاکید کردند.