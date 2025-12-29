رضایی خبر داد؛
اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از مرکز مدیریت راهبردی افتا بازدید کردند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بازدید اعضای کمیسیون متبوعش از مرکز مدیریت راهبردی افتا خبر داد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی از بازدید امروز (دوشنبه ۸ دی ماه) اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از مرکز مدیریت راهبردی افتا خبر داد و گفت: مسئولان این مرکز در حاشیه این بازدید، گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه های خود به نمایندگان ارائه کردند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه اظهار کرد: همچنین مسئولان افتا در ارائه گزارش فعالیتهایشان به برنامه های این مرکز به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه و حتی قبل و بعد از جنگ پرداختند و بر لزوم توجه به افتا و نقش بسیار مهم این مجموعه در صیانت و مقابله با حملات سایبری دشمن تاکید کردند.
وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از زحمات و اقدامات این مرکز قدردانی و بر حمایت از مرکز راهبردی افتا تاکید کردند.