رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق

به گزارش ایلنا، در جریان برگزاری جلسه امروز کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ، اعضای این کمیسیون به کلیات بودجه رای منفی دادند.

در نشست نوبت دوم امروز ( دوشنبه ۸ دی ماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، کلیات این لایحه به رای گذاشته شد و اعضا با آن مخالفت کردند.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در روزهای گذشته در سه نوبت، لایحه ارسال دولت برای مدیریت مالی سال آینده را بررسی و در نهایت کلیات آن را با هدف بررسی بیشتر و اصلاح مباحث مرتبط با معیشت مردم، رد کردند.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، گزارش رد کلیات این لایحه از سوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ به صحن علنی ارائه می شود.

در ماده ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس تاکید شده است کمیسیون تلفیق موظف است ظرف سه روز گزارش خود را در مورد رد یا تایید کلیات لایحه به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند.

رسیدگی به کلیات لایحه در صحن علنی مجلس، مطابق بند ج ماده ۱۰۸ این قانون انجام می‌شود، در جلسه رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود.

چنانچه کلیات لایحه به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف ۵ روز لایحه را با اصلاحات انجام شده مجدداً به مجلس تقدیم کند. اگر کلیات لایحه بودجه دوباره به تصویب نرسید، فرایند اعاده به دولت تکرار می‌شود.

کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه اصلاح شده از زمان وصول حداکثر دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس ارائه کند، در صورتی که کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌شود.

نمایندگان از زمان تصویب کلیات پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت نمایند، سپس هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده، حداکثر ظرف پنج روز به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند.

کمیسیون تلفیق موظف است ظرف مدت ۱۰ روز به پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی کند و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید. فرصت کمیسیون تلفیق فقط برای یک بار و حداکثر تا ۵ روز قابل تمدید است.

کمیسیون تلفیق به ترتیب به پیشنهادهای مربوط به جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف ارقام آن رسیدگی می‌کند. پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان میتوانند ظرف سه روز پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت کنند، در صحن علنی گزارش کمیسیون تلفیق به ترتیب جداول الزامات منابع و ارقام آن، سپس جداول الزامات و ارقام آن رسیدگی می‌شود، پس از اتمام بخش منابع در صورت تغییر ارقام گزارش، کمیسیون تلفیق حداکثر سه روز فرصت دارد تا تغییرات مذکور را در جداول مصارف اعمال و گزارش جدید را بارگذاری نماید.

نمایندگان حداکثر ۲۴ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد گزارش جدید کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ردیف‌های الزامات منابع و مصارف به صورت مستقل و جداول که ماهیت مستقل دارد، هر جدول به طور مجزا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با توضیح سخنگوی کمیسیون تلفیق حداکثر به مدت ۵ دقیقه، دو مخالف دو موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر کدام حداکثر سه دقیقه رای‌گیری به عمل می‌آید.

چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق در هر مورد به تصویب نرسد پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سپس نمایندگان به ترتیب بازگشت به لایحه، حذف و اصلاح مطرح می‌شود و پس از توضیح نماینده پیشنهاد دهنده، یک نفر مخالف، یک نفر موافق، نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون تلفیق هر یک به مدت حداکثر سه دقیقه رای‌گیری می‌شود.

پس از اتمام رسیدگی به پیشنهادها، مجدداً اصل آن با اعمال تغییرات مصوب به رأی گذاشته می‌شود. اگر در این مرحله اصل رأی نیاورد، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.

کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف دو روز گزارش بخش ارجاع شده را به مجلس ارائه کند، هر بخشی که به کمیسیون ارجاع می‌شود، نمایندگان ۱۲ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد آن در سامانه ثبت کنند./

انتهای پیام/