خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممکان خبر داد:

اختصاص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در کمیسیون اقتصادی

اختصاص ردیف بودجه‌ای برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در کمیسیون اقتصادی
کد خبر : 1734834
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ نشده و این جای تعجب و تاسف دارد در زمانی که ما قوانین دائم در این خصوص داریم دولت چنین تسهیلاتی را در لایحه بودجه درج نکرده است؛ لذا در نشست امروز کمیسیون با مسئولان مربوطه مکلف کردیم که ردیف بودجه ای را برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در لایحه بودجه تدوین کنند.

به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز( ۸ دی ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در روزهای گذشته و امروز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارتخانه اقتصاد، مسئولان بانک مرکزی، بورس، بیمه و گمرک در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است که بیشتر روی درآمدها و هزینه های بازار سرمایه و بورس، بیمه، گمرک و مالیات ها که در لایحه بودجه آمده بحث شده و باید بیان شود که لایحه بودجه به صورت غیرکارشناسی تدوین شده است.

وی افزود: مالیات هایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای اقشار و اصناف مختلف وضع شده اصلا قابل قبول نیست و چنین موضوعی در شرایط رکورد و تورمی یک نوع بودجه ریزی غلط را نشان می دهد و باعث می شود سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشند و ما در کمیسیون داریم این ها را دنبال می کنیم، البته سازمانهای بورس، گمرک و امور مالیاتی را مکلف کردیم که مبنا را بر شاخص هایی که برای بخش های مختلف وضع کردند مشخص کنند، چرا که نظر کارشناسی در این رابطه وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ نشده و این جای تعجب و تاسف دارد در زمانی که ما قوانین دائم در این خصوص داریم دولت چنین تسهیلاتی را در لایحه بودجه درج نکرده است؛ لذا در نشست امروز کمیسیون با مسئولان مربوطه مکلف کردیم که ردیف بودجه ای را برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در لایحه بودجه تدوین کنند.

وی بیان کرد: تسهیلاتی که برای اشتغالزایی و بنگاه های خرد در لایحه بودجه در نظر گرفته شده براساس تورم بسیار ناچیز است؛ لذا دولت را مکلف کردیم تا سقف تسهیلات اشتغالزایی را در لایحه بودجه افزایش دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی