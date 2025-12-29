به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز( ۸ دی ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در روزهای گذشته و امروز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، وزارتخانه اقتصاد، مسئولان بانک مرکزی، بورس، بیمه و گمرک در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است که بیشتر روی درآمدها و هزینه های بازار سرمایه و بورس، بیمه، گمرک و مالیات ها که در لایحه بودجه آمده بحث شده و باید بیان شود که لایحه بودجه به صورت غیرکارشناسی تدوین شده است.

وی افزود: مالیات هایی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای اقشار و اصناف مختلف وضع شده اصلا قابل قبول نیست و چنین موضوعی در شرایط رکورد و تورمی یک نوع بودجه ریزی غلط را نشان می دهد و باعث می شود سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشند و ما در کمیسیون داریم این ها را دنبال می کنیم، البته سازمانهای بورس، گمرک و امور مالیاتی را مکلف کردیم که مبنا را بر شاخص هایی که برای بخش های مختلف وضع کردند مشخص کنند، چرا که نظر کارشناسی در این رابطه وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: تسهیلات فرزندآوری و ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵ لحاظ نشده و این جای تعجب و تاسف دارد در زمانی که ما قوانین دائم در این خصوص داریم دولت چنین تسهیلاتی را در لایحه بودجه درج نکرده است؛ لذا در نشست امروز کمیسیون با مسئولان مربوطه مکلف کردیم که ردیف بودجه ای را برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در لایحه بودجه تدوین کنند.

وی بیان کرد: تسهیلاتی که برای اشتغالزایی و بنگاه های خرد در لایحه بودجه در نظر گرفته شده براساس تورم بسیار ناچیز است؛ لذا دولت را مکلف کردیم تا سقف تسهیلات اشتغالزایی را در لایحه بودجه افزایش دهند.

