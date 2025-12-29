فرمانده کل سپاه در گذشت فرزند سه ساله محمدرضا احمدی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در پی درگذشت فرزند آقای محمدرضا احمدی، مجری صدا و سیما، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر عزیزم جناب آقای محمدرضا احمدی؛

داغ بزرگ از دست دادن ارغوان کوچکت دل ما را به درد آورد، از صمیم قلب تسلیت می‌گویم.

از خداوند منان برای شما و مادر داغدارش صبر و آرامش طلب می‌کنم.

ما را شریک غم خود بدانید.

برادرت محمد پاکپور

۱۴۰۴/۱۰/۰۷