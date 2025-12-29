نائینی در رشت:
انسجام ملی، هدف اصلی دشمن در جنگ شناختی است
رئیس ستاد مرکزی نهم دی در نشست این ستاد در رشت، گفت: دشمنان نظام اسلامی پس از شکست در پروژههای براندازی، میدان تقابل را به جنگ شناختی تغییر داده و انسجام ملی را به عنوان عامل اصلی ناکامی خود، هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایلنا، هشتمین نشست ستاد مرکزی یومالله حماسه نهم دی، صبح امروز به ریاست دکتر علیمحمد نائینی در رشت برگزار شد. در این نشست که به صورت زنده از شبکههای خبر ۲ و باران پخش میشد، دکتر نائینی ضمن تبریک ماه رجب، به تبیین ابعاد مختلف حماسه نهم دی و اهمیت درسهای آن برای شرایط امروز کشور پرداخت.
رئیس ستاد مرکزی یومالله نهم دی، فتنه سال ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه را دو تهدید بسیار پیچیده و خطرناک امنیتی-سیاسی پس از انقلاب توصیف کرد و گفت: این دو رویداد که پروژههای آمریکایی-صهیونیستی بودند، هر دو با تدبیر حکیمانه رهبری و بصیرت و اتحاد مردم به فرصت و نقطه قوت در تاریخ کشور تبدیل شدند.
وی با بیان اینکه هر یک از این حوادث برای فروپاشی ساختار سیاسی یک نظام کفایت میکرد، اظهار کرد: در فتنه ۸۸، جریان داخلی فتنه مأموریت فروپاشی از درون را بر عهده داشت، در حالی که در جنگ ۱۲ روزه، دشمن با اقدامات نظامی مستقیم به دنبال زمینهسازی برای فروپاشی بود. در هر دو مورد، آنها شکست سنگینی خوردند و به هیچیک از اهداف خود نرسیدند.
تجلی انسجام ملی در خیابانها؛ از جشن غدیر تا تشییع شهدا
نائینی به مصادیق عینی و تجلی خیابانی انسجام ملی در جریان جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: انسجام اجتماعی در آن مقطع به شکلهای مختلفی تجلی یافت. حضور گسترده مردم در نماز جمعه روز اول جنگ برای محکومیت تجاوز دشمن، یک جلوه از اقدام به لحظه ملت ایران بود. در روز دوم جنگ، جشن غدیر به تظاهرات میلیونی ضدصهیونیستی تبدیل شد و تشییع باشکوه شهدای اقتدار، از جمله فرماندهان، دانشمندان، زنان و کودکان، جلوه دیگری از این وحدت مردمی بود.
وی افزود: دشمن با وجود دریافت پیام قدرت مردمی در حماسه ۹ دی ۸۸، بار دیگر با توهم و محاسبه غلط، منتظر اغتشاش و شورش داخلی بود اما با این انسجام ملی، شکست سختتری را تجربه کرد.
رئیس ستاد مرکزی یومالله نهم دی افزود: این حوادث، آزمونهایی برای سنجش انسجام ملی و تابآوری اجتماعی و سیاسی ملت ایران بودند و ثابت کردند که جامعه ما زنده، زاینده و به هویت ملی خود وفادار است و در برابر تعرض به امنیت و تمامیت ارضی کشور بیتفاوت نیست.
تغییر میدان نبرد از جنگ سخت به جنگ شناختی
وی با اشاره به اینکه شانزدهمین سالگرد این حماسه در شرایطی برگزار میشود که دشمن دست از فتنهگری برنداشته، تصریح کرد: دشمن به دلیل ناامیدی و شکستهای گذشته، میدان جنگ نظامی را به میدان جنگ شناختی تغییر داده است. در جنگ شناختی، دشمن دقیقاً همان چیزی را هدف قرار میدهد که عامل شکستش بوده است؛ یعنی انسجام ملی.
نائینی خاطرنشان کرد: دشمن در این جنگ جدید، با بهرهگیری از پیامدهای جنگ اقتصادی و برجستهسازی آسیبها و ضعفهای مدیریتی، به دنبال تضعیف روحیه و وحدت ملی است. فتنههای داخلی و براندازی نرم به مراتب خطرناکتر از جنگ نظامی است و در این عرصه، بصیرت و تشخیص درست و بهموقع مردم، نقش اصلی را در خنثیسازی ایفا میکند.
بصیرت و مقاومت؛ دستاوردهای هویتی ۹ دی
وی بصیرت و مقاومت را دو دستاورد هویتی حماسه ۹ دی و دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و گفت: همانطور که اسم رمز فتنه ۸۸ دروغ "تقلب" بود، اسم رمز جنگ ۱۲ روزه نیز روایت "ایران ضعیف" بود. هر دو ادعای غلط با وحدت ملی و تدابیر رهبری رنگ باختند. حفاظت و تقویت این دو دستاورد ارزشمند از مولفههای اصلی قدرت ملی و از اهداف بزرگداشت نهم دی است.
تشریح برنامههای سراسری هفته بصیرت با شعار «نهم دی، تجلی انسجام ملی«
رئیس ستاد مرکزی یومالله نهم دی در ادامه به تشریح برنامههای بزرگداشت این ایام پرداخت و عنوان کرد: برنامههای شانزدهمین سالگرد با شعار "نهم دی، تجلی انسجام ملی" در تمامی استانها و بیش از ۹۰۰ شهر کشور برگزار خواهد شد. این برنامهها با توجه به تقارن با هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، از تنوع ویژهای برخوردار است.
بخشی از مهمترین برنامههای اعلامشده به شرح زیر است:
۱. حضور مردمی و استفاده از ظرفیت دو نماز جمعه در تاریخهای ۵ و ۱۲ دی ماه و بهرهگیری از خطبههای روشنگرانه ائمه جمعه در بیش از ۹۰۰ شهر سراسر کشور.
۲. برپایی جلسات تبیینی و تحلیلی با عنوان «جهاد تبیین» در مساجد محوری سراسر کشور، از جمله ۱۰۰ مسجد محوری در تهران، با سخنرانی ائمه جماعات، طلاب و دانشجویان و با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد.
۳. برگزاری مراسم ویژه و تجمعات سراسری در تمامی مراکز استانها و در بیش از ۹۰۰ شهر کشور.
۴. برگزاری مراسم ویژه و محوری شهر تهران در روز سهشنبه ۹ دی، ساعت ۱۴:۳۰ در میدان آئینی امام حسین (ع) با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
۵. اعزام سخنرانان ملی به مراسم رسمی مراکز استانها و جلسات تبیینی در دانشگاههای کشور.
۶. برگزاری نشستهای تبیینی و روشنگری به همراه نمایشگاههای عکس در پایگاههای بسیج سراسر کشور و مساجد محوری با همکاری سازمان بسیج مستضعفین.
۷. برگزاری بیش از ۳۰۰ «همایش بصیرت، انسجام ملی» و شب شعر با حضور شعرای انقلابی و متعهد در تمامی استانهای کشور.
۸. اجرای بیش از ۶۰۰۰ سرود توسط گروههای سرود دهه هشتادی و نودی در مراسمهای استانی، نمازهای جمعه، مدارس، مراکز فرهنگی و میادین اصلی شهرها.
۹. برپایی مراسم ویژه بزرگداشت نهم دی در تمامی امامزادهها و بقاع متبرکه سراسر کشور.
۱۰. تولید و پخش برنامههای متنوع (نماهنگ، گفتگومحور، مستند، تحلیلی و...) در تمامی شبکههای رادیویی و تلویزیونی سراسری و استانی.
۱۱. فعالیت گسترده رسانههای مکتوب، سایتهای خبری و فضای مجازی با تولید ویژهنامهها و محتوای چندرسانهای، با پیشگامی خبرگزاریهایی نظیر فارس، تسنیم، مهر، ایسنا و شبستان.
۱۲. برگزاری یادواره شهدا و تجلیل و تکریم از خانوادههای معظم شهدای بصیرت در استانهای سراسر کشور.
۱۳. نصب تابلوها و دیوارنگارههای تبلیغاتی با موضوع نهم دی و سخنان مقام معظم رهبری در میادین، بزرگراهها و مراکز عمومی مانند ایستگاههای مترو، فرودگاهها و پایانههای مسافربری.
۱۴. برپایی کنگره بزرگداشت مکتب سردار سلیمانی و روز بصیرت در تاریخ دهم دی ماه با حضور ورزشکاران و خانوادههای شهدای مقاومت.
۱۵. اجرای برنامههای متنوع در زورخانههای سراسر کشور با حضور پیشکسوتان و ورزشکاران به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و روز بصیرت.
۱۶. برپایی همایش بصیرت برای کارکنان و همیاران کمیته امداد امام خمینی (ره) در روز نهم دی، ساعت ۸ صبح، با سخنرانی دکتر رحیمپور ازغدی که به صورت برخط برای تمام دفاتر استانی پخش خواهد شد.
این برنامهها با همیاری دفاتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه، نهادها و تشکلهای مردمنهاد در سراسر کشور اجرا خواهد شد.