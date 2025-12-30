مقصودی در گفتوگو با ایلنا:
برخی تماس میگیرند و میپرسند قیمتها بالا میرود یا پایین/ تا ترامپ به نتانیاهو میگوید بیا قهوه بخوریم قیمتها افزایش پیدا میکند
هرچه احساس جنگ بیشتر میشود، قیمتها افزایش پیدا میکند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: اکنون چه اتفاق خاصی افتاده است که از هفته گذشته تا امروز، قیمت سکه تا این حد افزایش یافته است؟ چه رویداد اقتصادی مشخصی رخ داده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده است. تا ترامپ میگوید نتانیاهو بیا یک قهوه بخوریم یکدفعه قیمت ارز افزایش پیدا میکند. نتانیاهو یک حرفی میزند قیمتها افزایش پیدا میکند!
فاطمه مقصودی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش افسارگسیخته قیمت سکه و ارز که نگرانیهایی را برای مردم به وجود آورده است در پاسخ به این سوال که مجلس قرار است ناظر باشد یا تماشاگر، گفت: مجلس در حال انجام وظایف نظارتی خود است. کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری وضعیت است. نمایندگان و هیئترئیسه بهطور مستمر در رفتوآمد، نشست و گفتوگو با دولت هستند و به دنبال راهکار میگردند، پیشنهاد میدهند، بررسی میکنند، علتها را جویا میشوند و گزارش دریافت میکنند، این اقدامات در حال انجام است.
هرچه احساس جنگ بیشتر میشود، قیمتها افزایش پیدا میکند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: با این حال یک مسئله وجود دارد و آن این است که مسائل اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مسائل سیاسی است. دایره تهدیدها گستردهتر که میشود، هرچه احساس جنگ بیشتر میشود، قیمتها افزایش پیدا میکند یا با انتشار یک خبر، بازار دچار نوسان میشود که این نوسانات اساساً ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی ندارد.
تا ترامپ به نتانیاهو میگوید بیا یک قهوه بخوریم، قیمت ارز افزایش پیدا میکند!
وی افزود: به عنوان مثال، اکنون چه اتفاق خاصی افتاده است که از هفته گذشته تا امروز، قیمت سکه تا این حد افزایش یافته است؟ چه رویداد اقتصادی مشخصی رخ داده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده است. تا ترامپ میگوید نتانیاهو بیا یک قهوه بخوریم، یکدفعه قیمت ارز افزایش پیدا میکند. نتانیاهو یک حرفی میزند، قیمتها افزایش پیدا میکند! حتی گاهی بیان یک جمله از سوی برخی مسئولان داخلی، بر بازار اثر میگذارد. تاکید من این است که این مسئله بیشتر ریشه در فضای سیاسی و محافلی دارد تا در واقعیتهای اقتصادی کشور که این روزها شاهدش هستیم.
مقصودی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، کشور ما را عملاً با مسئله تورم تحت فشار قرار میدهند تا ما تسلیم شویم.
دیدیم که با استیضاح همتی نه تنها تورم کنترل نشد، حتی بدتر شد
وی درباره این که روزگاری سلطان سکه اعدام شد، گفتند سکه دیگر گران نخواهد، اما امروز سکه به چنین قیمتی رسیده و عملاً کنترل آن از دست خارج شده است، سوال اینجاست اگر آن برخوردها بازدارندگی داشت چرا امروز سکه این قیمت است، بیان کرد: یک زمانی گفتند اگر آقای همتی کنار برود، حتما تورم کنترل میشود اما مشاهده کردیم با استیضاح همتی نه تنها این اتفاق نیفتاد و حتی بدتر شد. زمانی که آقای همتی رفت کنار دلار و سکه چقدر بود؟ امروز چقدر است؟ مشاهده میکنیم دیگر، افسار قیمت دلار و سکه پاره شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: قطعاً مجلس باید وظیفه خود را انجام دهد و دولت هم باید با نگاهی تحولی به برنامه کنترل ارز داشته باشد. امروز روشها و نسخهای که برای کنترل بازار ارز و سکه دادهاند، پاسخگو نیست حتماً باید رویکردها تغییر کند. در خود بانک مرکزی هم بحثهایی مطرح است.
بازار عملاً در اختیار دلالان قرار گرفته است
بعضیها تماس میگیرند و میگویند؛ بگو قیمتها بالا میرود یا پایین
وی درباره اینکه گفته میشود رئیس بانک مزکزی اعلام استعفا کرده و آقای همتی جایگزین فرزین خواهد شد، گفت: واقعیت این است که شرایط مناسب نیست، این وضعیت بر سایر حوزهها نیز تأثیر میگذارد؛ بر قیمت برنج مردم، بر خوراک مردم و بر معیشت عمومی اثر میگذارد. باید معیشت مردم در اولویت قرار گیرد و به همین دلیل، همه ما باید با جدیت بیشتری به رسیدگی به این امور بپردازیم.
وی تاکید کرد: امروز بازار عملاً در اختیار دلالان قرار گرفته است. باورتان نمیشود؛ افرادی با من تماس میگیرند و میگویند «خانم، طلا معامله کردهام به ما بگویید قیمت بالا میرود یا پایین میآید؟» میگویم آقا این چه حرفی است که میزنید؟ میگوید شما که آن بالا هستید بگویید. ببینید چه انتظارهایی دارند، از ما انتظار دارند که به رانت کمک کنیم، مثلاً بگوییم بله، فلان اتفاق در راه است تا بر فضای بازار اثر بگذارند و از طریق مجلس به مقاصد خود برسند که متأسفانه این مقاصد، مقاصد شومی است.
مقصودی خاطرنشان کرد: امروز مردم عزیز ما شرایط اقتصادی بسیار سختی را تجربه میکنند و این وضعیت باعث ناراحتی همگان شده است. ما مسئولان هم از این شرایط بهشدت ناراحت هستیم و وقتی بازتاب آن را در میان مردم میبینیم، خودمان هم متأثر میشویم. در مجلس هم صدای فریاد خود را متوجه دولت میکنیم. آقای رئیسجمهور حضور پیدا کردند. ایشان هم قطعاً تمایل دارند وضعیت بهبود پیدا کند و نگاهش این نیست که فشار بر مردم افزایش یابد. مردم نقطه اتصال این کشور و این حاکمیت هستند و همه ما باید در مسیر جلب رضایت این عزیزان گام برداریم. قوانین هم باید منطبق با قانون اساسی و در جهت تأمین رضایت مردم تدوین و اجرا شود.