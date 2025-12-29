به گزارش ایلنا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت سالگرد ۹ دی، این روز را نماد بصیرت، وفاداری و هوشیاری ملت ایران نسبت به ولایت فقیه و انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: ۹ دی تنها یک خاطره تاریخی نیست، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده ایران و ستون استوار امنیت ملی کشور است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ پاسخی قاطع به فتنه‌ای پیچیده و چندلایه بود که با طراحی اتاق‌های عملیات دشمنان خارجی و همراهی برخی عناصر داخلی، امنیت ملی و انسجام اجتماعی را هدف گرفته بود. اما ملت عاشورایی ایران با حضور ده‌ها میلیونی و آگاهانه خود این توطئه بزرگ را خنثی کرد و مسیر انقلاب را از گذرگاهی خطیر عبور داد.

این بیانیه با تأکید بر ضرورت بازخوانی دائمی ابعاد فتنه ۸۸ و آموزه‌های ۹ دی تصریح می‌کند: دشمنان انقلاب اسلامی همچنان با ابزارهای نوین جنگ شناختی، عملیات روانی و روایت‌سازی در پی بازتولید فتنه‌های مشابه هستند. امیدزدایی، تزریق وحشت و ترغیب به تسلیم در برابر دشمن در شرایط کنونی مصادیق بارز رفتارهای فتنه‌انگیزانه‌اند؛ در مقابل سپاه و بسیج ضمن آمادگی در برابر تهدیدات خارجی، در قبال دسیسه‌های برخی فتنه‌گران متوهم نیز بیدار و آگاه بوده و با هدایت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب و بصیرت مردم غیور ، نقشه‌های آنان را خنثی خواهند کرد.

این بیانیه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی افزود: این جنگ نمونه‌ای برجسته از تهدیدات ترکیبی بود که فراتر از یک درگیری نظامی محدود، ابعاد امنیتی، روانی و اقتصادی گسترده داشت. تجربه این جنگ نشان داد آموزه‌های ۹ دی همچنان نقشی مهم در افزایش تاب‌آوری ملی و تقویت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه تأکید کرده است: انسجام ملی و اتحاد مقدس ملت ایران در برابر فتنه‌ها و تهدیدات، طی تاریخ ۴۷ سال اخیر به ویژه در فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نتیجه تعامل هوشمندانه چهار عنصر "رهبری حکیمانه"، "حضور آگاهانه مردم"، "سرمایه معنوی عاشورا" و "نصرت الهی" بوده و این الگو همچنان پشتوانه عبور جمهوری اسلامی از چالش‌های داخلی و جهانی است.

این بیانیه با هشدار نسبت به هرگونه تلاش برای دوگانه‌سازی و تضعیف اعتماد عمومی خاطرنشان می‌کند: چنین اقداماتی بازی در زمین دشمن و در راستای اهداف اردوگاه استکبار جهانی به سردمداری امریکا و رژیم صهیونی است و بی تردید امروز بیش از هر زمان دیگر، هم‌صدایی مردم، مسئولان و نخبگان برای صیانت از امنیت و پیشرفت کشور ضروری است.

این بیانیه در پایان، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت و خدمت، تأکید کرده است: سپاه مقتدر مردمی و دیگر مدافعان سلحشور ایران عزیز با اقتدار و صلابت، دشمنان را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر داشته و هشدار می‌دهند در برابر هرگونه فتنه، آشوب، جنگ شناختی یا تهدید امنیتی و تعرض سرزمینی شجاعانه ایستاده و مقتدرانه پاسدار استقلال، امنیت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

