تسلیت لاریجانی در پی درگذشت حجتالاسلام صالحیمنش
دبیر شورای عالی امنیت ملی درگذشت حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق صالحیمنش را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درگذشت حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق صالحیمنش را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
«اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون»
درگذشت روحانی مجاهد و خدوم، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق صالحیمنش، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.
آن مرحوم از چهرههای وفادار و پایدار در مسیر انقلاب و نظام اسلامی بود که در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب، و در مسئولیتها و عرصههای گوناگون، با حضوری مؤثر و مسئولانه، خدمات ارزندهای از خود بر جای گذاشت.
اینجانب رحلت این روحانی بزرگوار را به بازماندگان محترم، دوستان، همراهان و علاقهمندان ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایم.
علی لاریجانی
۲ دیماه ۱۴۰۴