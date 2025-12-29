به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون»

درگذشت روحانی مجاهد و خدوم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

آن مرحوم از چهره‌های وفادار و پایدار در مسیر انقلاب و نظام اسلامی بود که در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب، و در مسئولیت‌ها و عرصه‌های گوناگون، با حضوری مؤثر و مسئولانه، خدمات ارزنده‌ای از خود بر جای گذاشت.

اینجانب رحلت این روحانی بزرگوار را به بازماندگان محترم، دوستان، همراهان و علاقه‌مندان ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

علی لاریجانی

۲ دی‌ماه ۱۴۰۴