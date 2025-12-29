خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت لاریجانی در پی درگذشت حجت‌الاسلام صالحی‌منش

تسلیت لاریجانی در پی درگذشت حجت‌الاسلام صالحی‌منش
کد خبر : 1734622
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش را تسلیت گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون»

درگذشت روحانی مجاهد و خدوم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش، موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

آن مرحوم از چهره‌های وفادار و پایدار در مسیر انقلاب و نظام اسلامی بود که در دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب، و در مسئولیت‌ها و عرصه‌های گوناگون، با حضوری مؤثر و مسئولانه، خدمات ارزنده‌ای از خود بر جای گذاشت.

اینجانب رحلت این روحانی بزرگوار را به بازماندگان محترم، دوستان، همراهان و علاقه‌مندان ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

علی لاریجانی

۲ دی‌ماه ۱۴۰۴

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی