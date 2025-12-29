دیدار معاون وزیر راه و شهرسازی با فرمانده نیروی هوایی ارتش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، محمد امیرانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با حضور در ستاد نیروی هوایی ارتش با امیرسرتیپ بهمن بهمرد فرمانده نهاجا، دیدار و ضمن تبریک انتصاب ایشان به فرماندهی این نیرو، برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد.

در این دیدار، طرفین بر اهمیت تعاملات سازنده و حداکثری و بر ضرورت تقویت و توسعه همکاری‌های دوجانبه میان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

همچنین در این نشست مقرر شد به‌منظور افزایش هماهنگی‌ها، ارتقای سطح همکاری‌ها و بهره‌گیری هرچه بهتر از ظرفیت‌های مشترک، جلسات مشترک به‌صورت منظم و مستمر ادامه یابد