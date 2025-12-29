واکنش ایران به اظهارات نخست وزیر عراق درباره برگزاری نشست دوجانبه میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی در نشست خبری خود با اشاره به سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: این سردار عزیز جان خودش را برای مبارزه با تروریسم در منطقه فدا کرد و به شهادت رسید.

سخنگوی وزارت خارجه درباره اقدامات رژیم صهیونیستی مبنی بر جدایی سومالی‌لند بیان کرد: این موضوع بسیار مهم است. هیچ کشوری این موضوع را تأیید نکرده است. این شناسایی اساساً بی‌مبنا و بی‌معناست. شناسایی بخشی از سرزمین سومالی توسط رژیمی بی‌معناست. تکه‌تکه کردن کشورهای اسلامی و بی‌دفاع کردن منطقه در برابر رژیم صهیونیستی است. کشورهای منطقه یک‌صدا این اقدام را محکوم و مردود کردند. هیچ سامانه‌ای در حقوق بین‌الملل مبنی بر این قضیه وجود ندارد.

وی تأکید کرد: کشور سومالی خود در برابر این اقدامات موضع گرفته است. این اقدام رژیم صهیونیستی در راستای ناامن‌سازی منطقه است. امیدواریم این تعرض تلنگری برای کشورهای منطقه و جهان باشد که رژیم صهیونیستی ضد صلح است.

بقایی گفت: با آقای وزیر در این چند روز صحبت شده است و تماس با کشورهای اسلامی منطقه هم در حال انجام است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره سخنان وزیر خارجه مبنی بر اینکه «تحریم برکاتی دارد» بیان کرد: تحریم را ما انتخاب نکردیم و بر ما تحمیل شد و یک جنایت است. تحریم از نظر ما جنایت علیه بشری و تروریسم انسانی است. در اینکه تحریم آمریکا جنایت ضدبشری است شکی نیست.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه تأکید کردند ما نباید به واسطه تحریم دچار رکود شویم. آیا باید در این شرایط در گوشه‌ای بنشینیم تا دشمن دست از سر ما بردارد؟ اساساً اینکه آقای عراقچی فعالیت و تلاشی ندارد، بی‌معناست. آقای عراقچی در سال ۲۰۱۵ یکی از افرادی بودند که برای رفع تحریم‌ها تلاش کردند.

سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: باید مطمئن باشیم محصول یک مذاکره، رفع تحریم است. مذاکره‌ای که صرفاً تلف کردن زمان باشد، درست نیست. ما به دنبال مذاکره‌ای هستیم که طرف مقابل بداند ما به دنبال منافع ملی هستیم.

بقایی درخصوص انتقادات به سفرهای استانی وزیر خارجه گفت: این هم از نظر من بی‌معناست. مگر بخشی از وظایف وزارت خارجه صادرات و واردات و مرزها نیست؟ اگر وزیر امور خارجه نداند در مرزها چه اتفاقی افتاده است، چگونه می‌تواند با سایر کشورها تعامل داشته باشد؟ وزیر امور خارجه فقط وزیر پایتخت و تهران نیست، وزیر خارجه تمام شهرها و استان‌ها و ایران است.

سخنگوی وزارت خارجه درخصوص دیپلماسی اقتصادی گفت: دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مدت‌هاست که مشغول به کار است. ساختار و جایگاه دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه امری مستمر است و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به‌صورت مستمر گزارش می‌دهند.

وی ادامه داد: معاونت اقتصادی ما به ۶ تا ۷ کشوری که مبادلات اقتصادی خوبی داریم، سفر کرده‌اند.

بقایی درباره خروج یکی از پیمانکاران مترو کاراکاس و دیپلمات‌های ایرانی از کشور ونزوئلا گفت: مطلقاً این‌طور نیست. سفر و کارکنان کمافی‌السابق مشغول به کار هستند و این خبر بخشی از جنگ روانی است و یک الگوی تکراری است که از آن استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: خبر خروج یکی از شرکت‌های ایرانی، خبری کهنه و متعلق به یک سال پیش است. برنامه‌ای نبود که شروع شده باشد و طرفین در حال گفت‌وگو و مذاکره بودند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره وضعیت ونزوئلا گفت: این اقدامات آمریکا یک آزمون بین‌المللی است و در تعارض با قواعد بین‌المللی است. مقامات ونزوئلایی گفتند این اقدامات استعماری است؛ البته مقامات آمریکایی با صداقت برخورد کردند و گفتند ما به دنبال نفت ونزوئلا هستیم.

وی تأکید کرد: اقدامات آمریکایی‌ها در ونزوئلا خلاف قوانین بین‌المللی است.

بقایی گفت: برای ما حفظ یکپارچگی یمن یک اصل است و هر کسی این اصل را خدشه‌دار کند، در راستای منویات رژیم صهیونیستی خواهد بود. اعتقاد داریم راه‌حل بحران در این کشور از طریق گفت‌وگوی یمنی ـ یمنی می‌گذرد.

وی درباره دیدار بنیامین نتانیاهو و ترامپ و متقاعد کردن رئیس‌جمهور برای حمله مجدد به ایران و اینکه چرا رژیم صهیونیستی علی‌رغم اینکه اعلام کردند پیروز جنگ است، به دنبال جنگ مجدد است، گفت: قدرت و اقتدار ایران از مردم و داشته‌هایش سرچشمه می‌گیرد. ما متکی به دارایی‌های خودمان هستیم. مغلوب این فضا‌سازی‌ها نخواهیم شد. نیروهای نظامی ما با هوشیاری تمام و با پشتوانه مردم ایستاده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: به یُمن اقدامات نتانیاهو در دو سال اخیر، آمریکا به‌عنوان مقصد طراحی و برنامه‌ریزی برای ناامن‌سازی منطقه و جهان معرفی شده است. این بر عهده مقام‌های آمریکایی است که این تصویر را اصلاح کنند و نشان دهند در ادعاهای خود برای دغدغه‌مندی صلح منطقه‌ای و جهانی صادق هستند. این رژیم به دنبال تنش‌زایی در منطقه است و در بخش‌های مختلف منطقه مشغول شرارت و ناامن‌سازی است.

بقایی گفت: رژیم صهیونیستی یک رژیم اشغالگر و نسل‌کش است. یک‌بار به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و بار دیگر به بهانه توانمندی دفاعی ایران دست به اقدامات می‌زند. خوشبختانه کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تنها راه رسیدن به صلح و ثبات در منطقه، مهار کردن رژیم صهیونیستی است و این اقدام باید از سوی دوستان این رژیم انجام شود.

بقایی درباره اظهارات محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، که گفته در حال حاضر در تلاش برای برگزاری نشست دوجانبه بین ایران و آمریکا در بغداد هستیم و عنوان کرده دو طرف مخالف مذاکرات نیستند، و همچنین گزارش واشنگتن‌پست که در آن مدعی شده آمریکا تلاش دیگری را برای مذاکره با ایران آغاز کرده است، گفت: در اینکه دوستان در عراق دغدغه مباحث مرتبط با صلح و ثبات در منطقه را دارند، همان‌طور که ما دغدغه ثبات در محیط پیرامونی خود را داریم، و اینکه عراق به‌عنوان کشوری همسایه، مسلمان و دوست نگران روند اوضاع باشد، قابل تمجید است.

بقایی ادامه داد: از مساعی جمیله همه کشورهای منطقه برای کمک به کاهش تنش‌ها استقبال و تقدیر کرده‌ایم. در عین حال، دوستان عراقی و سایر کشورهای منطقه با در نظر داشتن تجربه پنج تا شش ماه اخیر به‌خوبی می‌دانند شروع روند مذاکراتی مستلزم پایبندی طرف‌ها به آداب مذاکره است و مادامی که این امر در دسترس نباشد، صحبت از شکل‌گیری یک روند مذاکراتی نیز چندان واقع‌گرایانه نخواهد بود.

وی گفت: ایران همواره به دیپلماسی پایبند بوده و دیپلماسی ابزاری برای دفاع و تأمین منافع ملی ایران است و هر زمان تشخیص دهیم این ابزار کارآمد است، حتماً از آن دریغ نخواهیم کرد.

بقایی درباره سخنان وزیر امورخارجه کشورمان مبنی بر قطع شدن کانال ارتباطی بین ایران و آمریکا، گفت: آقای عراقچی نگفتند کانال ارتباطی قطع شده است‌. آن کانال به جای خودش وجود دارد. ما مسیر رسمی دفتر حفاظت منافع را داریم و ارتباط هایی که بین عراقچی و نماینده ویژه آمریکا بوده در آن کانال برقرار است و صحبتش این است که فعلا نیازی به برقراری تماس وجود ندارد و این دو بحث متفاوت است.

وی درباره مباحث مطرح شده بین ایروانی و نماینده آمریکا در شورای امنیت و اظهارات مورگان اورتگاس در نشست شورای امنیت گفت: صحبت‌های نماینده آمریکا کاملا مزدورانه بود اینکه از یک سو بگویید دستمان را برای مذاکره دراز می‌کنیم و از آن طرف پیش شرطی را بگذارید که برای طرف مقابل قابل قبول نیست.

خبر در حال تکمیل می باشد...