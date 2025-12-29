همزیستی بین ادیان در ایران سند افتخار و الگویی جهانی است

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد؛ با اشاره به اینکه ایران امروز، الگویی منحصربه‌فرد از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان توحیدی است، گفت: تکریم مداوم مقام معظم رهبری از خانواده‌های معظم شهدا – به‌ویژه با دیدارهای ایشان در آستانه میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) با خانواده شهدای مسیحی – نشانه‌ای روشن از احترام و قدردانی رهبری نسبت به فداکاری همه فرزندان ایران است و پیام روشن وحدت، برادری و احترام متقابل میان پیروان ادیان توحیدی در جامعه ایرانی را به جهانیان مخابره می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به اینکه ایران در طول تاریخ، سرزمینی بوده که پیروان ادیان مختلف در آن با احترام و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند افزود: یادآوری فداکاری‌های شهدای مسیحی، مسلمان و دیگر اقلیت‌های دینی در دفاع از انقلاب و دفاع مقدس، گواهی روشن بر این حقیقت است که روحیه ملی و تعهد به استقلال، همه ایرانیان را متحد ساخته و آنان را در مسیر سربلندی کشور همگام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پیوندهای عمیق میان پیروان ادیان در ایران، سندی روشن از اتحاد و همدلی است که در طول سالیان، نقشه‌های دشمنان برای جدایی و اختلاف را بی‌اثر ساخته و امروز می‌تواند چراغ راه ملت‌های دیگر در مسیر احترام و برادری باشد.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا گفت: شهیدان سرمایه‌های معنوی ملت ایران هستند و تکریم خانواده‌های آنان وظیفه‌ای ملی و دینی است. توجه به خانواده‌های معظم شهدا نه تنها ادای دین به ایثارگری‌های آنان است، بلکه موجب تقویت روحیه وحدت و انسجام در جامعه می‌شود و نسل‌های آینده را با ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پیوند می‌دهد.

همچنین در بخشی از این دیدار آقای آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشکر از اهتمام مقام معظم رهبری نسبت به شهدای اقلیت دینی ضمن ارایه گزارشی به نقش جامعه اقلیت های دینی بخصوص مسیحی در ایام پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی پرداخت.

گفتنی است شهید آنوشاوان عیوضیان از شهدای انقلاب اسلامی است که در سال ۱۳۵۷ و همزمان با انقلاب اسلامی به دست عناصر رژیم پهلوی به شهادت رسید.

