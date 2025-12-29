رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراها:
گرایشها و بحثهای سیاسی هیچ جایگاهی برای تأیید صلاحیتها در انتخابات شورها نخواهد داشت
رئیس کمیسیون شوراها و هیأت نظارت بر انتخابات شوراها گفت: مشکلی در روند برگزاری انتخابات نمیبینیم. گرایشها و بحثهای سیاسی هیچ جایگاهی برای تأیید صلاحیتها نخواهد داشت و بر اساس مرّ قانون انجام میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در نشست استانداران با رئیس مجلس که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: ما یک کار بزرگی را شروع کردهایم و نتیجه خوبی هم خواهد داشت. یکی از جلوههای حضور مردم در مشارکت کشور، شوراهاست و نقش مردم و پشتیبانی مردم از شوراها برای ما حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: انتخابات نمود اصلی نظام مردمسالاری دینی در کشور ما محسوب میشود. آنچه مسلم است این است که از وظیفه ما بهعنوان هیأت نظارت و شما بهعنوان هیأت اجرایی این است که از بستر ایجادشده، سرمایه اجتماعی برای نظام ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون شوراها تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم مشارکت بالایی داشته باشیم. اولین موضوع برای اینکه بهترین و متخصصترین افراد انتخاب شوند، این است که مشارکت بالا باشد.
جوکار گفت: اساس کار ما در هیأت نظارت، صیانت از آرای مردم و انتخابات است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: زیرساختها آماده شده و سعی و تلاش وزارت کشور بر این است که این زیرساختها برای این انتخابات آماده شود.
جوکار درباره نظام تناسبی گفت: در گذشته یک لیست انتخاباتی ۶۰ درصد آرا را میآورد و همه کرسیها را کسب میکرد و یک لیست که ۴۰ درصد رأی آورده است، هیچ کرسیای کسب نمیکرد، اما ما گفتیم که هر حزبی به میزان رأیای که میآورد، کرسی کسب کند.
نماینده یزد همچنین درباره دخالت در عزل و نصبها گفت: در حال حاضر مسائل حوزه انتخابیه توسط نمایندهها دنبال میشود و باید تعامل با استانداران بیشتر شود.