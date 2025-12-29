به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در نشست استانداران با رئیس مجلس که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: ما یک کار بزرگی را شروع کرده‌ایم و نتیجه خوبی هم خواهد داشت. یکی از جلوه‌های حضور مردم در مشارکت کشور، شوراهاست و نقش مردم و پشتیبانی مردم از شوراها برای ما حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: انتخابات نمود اصلی نظام مردم‌سالاری دینی در کشور ما محسوب می‌شود. آنچه مسلم است این است که از وظیفه ما به‌عنوان هیأت نظارت و شما به‌عنوان هیأت اجرایی این است که از بستر ایجادشده، سرمایه اجتماعی برای نظام ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون شوراها تأکید کرد: ما باید تلاش کنیم مشارکت بالایی داشته باشیم. اولین موضوع برای اینکه بهترین و متخصص‌ترین افراد انتخاب شوند، این است که مشارکت بالا باشد.

جوکار گفت: اساس کار ما در هیأت نظارت، صیانت از آرای مردم و انتخابات است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: زیرساخت‌ها آماده شده و سعی و تلاش وزارت کشور بر این است که این زیرساخت‌ها برای این انتخابات آماده شود.

جوکار درباره نظام تناسبی گفت: در گذشته یک لیست انتخاباتی ۶۰ درصد آرا را می‌آورد و همه کرسی‌ها را کسب می‌کرد و یک لیست که ۴۰ درصد رأی آورده است، هیچ کرسی‌ای کسب نمی‌کرد، اما ما گفتیم که هر حزبی به میزان رأی‌ای که می‌آورد، کرسی کسب کند.

وی تأکید کرد: مشکلی در روند برگزاری انتخابات نمی‌بینیم. گرایش‌ها و بحث‌های سیاسی هیچ جایگاهی برای تأیید صلاحیت‌ها نخواهد داشت و بر اساس مرّ قانون انجام می‌شود.

نماینده یزد همچنین درباره دخالت در عزل و نصب‌ها گفت: در حال حاضر مسائل حوزه انتخابیه توسط نماینده‌ها دنبال می‌شود و باید تعامل با استانداران بیشتر شود.

انتهای پیام/