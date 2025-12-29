به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در همایش بین‌المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی، با اشاره به جایگاه راهبردی مکتب شهید سلیمانی در سیاست خارجی کشور، اظهار کرد: سالگرد شهادت حاج قاسم فرصتی است برای بازخوانی تفکری که در عرصه سیاست خارجی، فراتر از سیاست‌های جاری، خود را به‌عنوان یک چارچوب ماندگار نشان داده است.

وی افزود: اعتقاد من این است که تفکر حاج قاسم، تجلی آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است؛ سیاست خارجی‌ای که بر مقاومت استوار است، اما در عین حال، مذاکره را به‌عنوان هنر دیپلماسی و یکی از ابزارهای تحقق منافع ملی به رسمیت می‌شناسد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه تقویت دیپلماسی به معنای کاهش هزینه‌ها، نهادینه‌کردن دستاوردها و پیروزی در صلح است، تصریح کرد: دیپلماسی به‌تنهایی راه به جایی نمی‌برد و این سیاست و قدرت ملی است که محدوده رفتاری دیپلماسی را تعیین می‌کند. کشوری که توانمندی‌های ملی خود را در تراز منطقه‌ای یا جهانی ارتقا ندهد، نمی‌تواند در جریان دیپلماسی به اهداف خود دست یابد یا از هیچ، منافع ملی تولید کند.

عراقچی ادامه داد: این توانمندی‌های ملی هستند که منافع ملی را تولید می‌کنند. در نظام آشوب‌زده کنونی که بازیگران مختلف تلاش دارند قدرت خود را در اشکال گوناگون حفظ و افزایش دهند، نمی‌توان با نگاهی ساده‌انگارانه یا صرفاً تجربی به مفهوم قدرت و قدرت ملی نگریست. قدرت ملی در اشکال مختلفی بروز می‌یابد و کشورهایی که برای تحقق اهداف خود، فرآیندهای مناسبی را طی می‌کنند، با سرعت بیشتری به اهدافشان دست می‌یابند.

وی با اشاره به نقش گفتمان‌سازی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: در یک فرآیند گفتمان‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی، گفتمان انقلاب اسلامی و دیپلماسی مقاومت‌محور، مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و سردار سلیمانی تجسم عینی و عملیاتی این رویکرد بود.

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه شهید سلیمانی در تأمین امنیت ملی ایران، تصریح کرد: حضور استوار و حکیمانه او در دفاع از ایران، به‌تنهایی سنگری مستحکم در برابر امواج تهدید بود. او با بصیرتی عمیق دریافته بود که امنیت حقیقی و پایدار، نه صرفاً در پناه دیوارهای بلند تسلیحاتی، بلکه در اراده‌های استواری شکل می‌گیرد که در سایه ایمان، ایثار و اعتقاد به حق و عدالت، در برابر تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

عراقچی خاطرنشان کرد: همین اراده، ایمان و باور به حق و عدالت است که افراد و ملت‌ها را در برابر خطرات و تهدیدهای شوم و خواب‌آور مصون می‌سازد.

انتهای پیام/