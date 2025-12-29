سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه نسبت به اخذ درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده انتقادات فراوانی وجود دارد، گفت: آقای رئیس‌جمهور، اگر یک ساماندهی دقیق در نظام مالیاتی کشور انجام دهند، به‌گونه‌ای که از زمان تعیین مالیات تا زمان پرداخت آن مشخص شود؛ اینکه چه میزان مالیات برای کدام شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، صنایع، معادن و تجار در نظر گرفته شده است و این مالیات تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است، بر فرآیند پرداخت آن نظارت شود و همچنین در محل هزینه‌کرد این منابع هم نظارت صحیح و مؤثر صورت گیرد، قطعاً اطمینان داشته باشید که دولت می‌تواند فراتر از ظرفیتی که در بودجه کلان کشور پیش‌بینی شده، روی این منابع حساب کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: مبحث دیگر در بودجه، حذف حداقل سه میلیارد و دویست میلیون یورو در حوزه کالاهای اساسی است. گفته می‌شود که یازده میلیارد یورو برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است؛ اما وضعیت کشور امروز چگونه است؟ وضعیت دارو را مشاهده کنید؛ امروز با بحران دارو در کشور مواجه هستیم.

عراقچی بیمار سرطانی در خانواده داشت، هرگز نمی‌گفت تحریم برکاتی داشته است

وی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه درخصوص تحریم‌ها بیان کرد: آقای عراقچی عنوان کردند که تحریم‌ها برکاتی داشته است. اگر آقای عراقچی یک بیمار سرطانی در خانواده خود داشتند، هرگز چنین سخنی را مطرح نمی‌کردند. اگر ایشان و خانواده‌شان به‌صورت مستقیم درگیر تأمین داروهای اساسی، داروهای کمیاب و داروهای مورد نیاز بیماران خاص بودند، هیچ‌گاه نمی‌گفتند تحریم‌ها برکت داشته است.

اسحاقی با بیان اینکه هیچ جای دنیا تحریم برکاتی ندارد، خاطرنشان کرد: اینکه نگاه ایشان (وزیر امور خارجه) این است که به‌واسطه تحریم‌ها ما توانستیم به‌اصطلاح به دستاوردهای علمی برسیم، در حالی که قطعاً اگر تحریم‌ها وجود نداشت، دستاوردهای علمی ما به‌روزتر بود و می‌توانست دامنه بسیار گسترده‌تری داشته باشد، صحیح نیست. من یکی از مخالفان جدی این نگاه هستم که ایشان اعلام می‌کند.

با کلیدواژه «برکات تحریم» با اعصاب و روان مردم بازی نکنیم

وی تأکید کرد: دیدگاهی که ایشان مطرح می‌کند با فرمایشات رهبری بسیار متفاوت است. آنچه مقام معظم رهبری فرمودند، این بود که باید از تحریم‌ها استفاده شود تا اقتصاد کشور تقویت شود.

اسحاقی ادامه داد: اما اینکه گفته شود تحریم‌ها برکاتی داشته‌اند، برای نظامی است که اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد، اما زمانی که ما به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داریم، دلیلی ندارد با اعصاب، روح و روان مردم، با استفاده از کلیدواژه «برکات تحریم»، بازی کنیم.

در بیمارستان‌ها با کمبود داروهای مُسکن و مورفین مواجه هستیم

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: همان‌طور که دو ماه پیش نیز اعلام کردم، ما در دو ماه آینده با کمبود داروهایی که برای درد است؛ مانند مرفین و انواع مسکن، مواجه خواهیم شد. امروز در کشور با کمبود داروهای ضد درد مواجه هستیم. در بیمارستان‌ها با کمبود بحرانی مرفین و داروهای ضد درد روبه‌رو هستیم و این وضعیت به حالت بحرانی رسیده است. علت این مسئله چیست؟ علت این است که ما در حوزه کالاهای اساسی اولویت‌سنجی نکردیم و همه ظرفیت‌ها را به حوزه‌هایی غیر از دارو و مواد غذایی هدایت کردیم.

از رئیس‌جمهور سؤال کردیم، گفت بعداً پاسخ می‌دهم

وی در پاسخ به اینکه آن سه میلیارد یورویی که گفته شد از پانزده میلیارد یورو برای کالاهای اساسی کسر شده است و اینکه چه اتفاقی برایش رخ داده، بیان کرد: در این مورد از رئیس‌جمهور سؤال کردیم، ایشان گفت که بعداً پاسخ خواهند داد.

این نماینده مجلس ادامه داد: سؤال ما از رئیس‌جمهور این است که کدام کالای اساسی حذف شده که این رقم ۳.۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده است؟ سؤال دیگری که مطرح کردیم این بود که آیا در حوزه تولید داخلی، به‌ویژه در بخش دارو، تدبیری اندیشیده شده است یا خیر؟

حذف ارز داروی بیماران هموفیلی لکه ننگی بر کارنامه رئیس‌جمهوری خواهد بود که خودش پزشک است

اسحاقی خاطرنشان کرد: من به‌عنوان سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان عرض می‌کنم که داروهایی مانند داروهای بیماران هموفیلی، عزیزان مبتلا به این بیماری نمی‌توانند از داروهای داخلی استفاده کنند، چرا که عوارض زیادی دارد و ناچار هستند از داروهای وارداتی استفاده کنند. اما متأسفانه اخیراً شنیده‌ایم که ارز این داروها حذف شده است. این موضوع به‌صورت جدی در کمیسیون بهداشت و درمان در حال پیگیری است و مطمئن باشید اگر این اتفاق نامبارک رخ دهد، یک لکه ننگ در کارنامه رئیس‌جمهوری خواهد بود که خود پزشک بوده است.

