ستاد کل نیروهای مسلح:
خطای مجددی از سوی دشمنان سر بزند، ضرباتی کوبندهتر و خسارتآورتر از دوره قبل دریافت خواهند کرد
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای با گرامیداشت سالگرد نهم دی ماه تاکید کرد که چنانچه خطای مجددی از سوی دشمنان در هر مکان و هر زمان سر بزند ضرباتی به مراتب محکم تر، کوبنده تر و خسارت آورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد نهم دی ماه به این شرح است:
بسمه تعالی
بیانیه گرامیداشت نهم دی
ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و ایثارگران سرافرازکشور، یوم الله 9 دی را به عنوان، حماسهای برخواسته از اراده ملت غیور ایران اسلامی که با شناخت دسیسههای دشمنان، بصیرت و ولایتمداری خود در دفاع از ارزشهای انقلابی و دینی را با آشکار ساختن توطئه پیچیده و خطرناک دشمنان به نمایش گذاشتند گرامی می دارد.
نظام سلطه و استکبار جهانی به رهبری شیطان بزرگ، آمریکای زبون و بدخواهان نظام اسلامی، در فرصتی که تعدادی عناصر خود فروخته داخلی و برخی نیز از روی نادانی و جهل برایش فراهم ساختند، آتش فتنه سال 1388 را برافروختند و از حضور حماسی و هوشیارانه مردم غیور ایران اسلامی برای خنثی سازی فتنه در راهپیمایی نهم دیماه که بار دیگر کارآمدی نظام دینی مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه در عبور از آشوبها و بحرانها را به اثبات رساندند؛ غافل بودند.
مسلما یاوه گویی های تکراری و بی اساس و تهدیدهای تبلیغی، رسانهای و عملیات روانی اخیر دشمنان و نقشههای شوم آنان در اعمال تحریمهای ظالمانه و به راه انداختن جنگ روانی، تبلیغاتی و اقتصادی علیه ایران اسلامی راه به جایی نخواهد برد و ملت بزرگ ایران اسلامی با تأسی از آرمانهای بلند امام راحل(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنهایبا مجاهدت، ایستادگی و مقاومت نستوه، مقتدرانه و با صلابت تر از گذشته در برابر زیادهخواهی جبهه شیطانی استکبار، ایستادگی و اهداف پلید آنان را در نطفه خفه خواهند کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح با تجلیل از ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی و گرامیداشت مقام شامخ شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی12روزه، جبهه مقاومت، امنیت کشور و شهدای ترور، یاد و خاطره سردار شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشته، ضمن تاکید بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم توسط دولتمردان خدوم و تلاشگر، به ملت نستوه ایران اسلامی اطمینان خاطر می دهد که جان برکفان نیروهای مسلح با آمادگی و اقتدار اجازه نخواهند داد آسیبی به کشور و امنیت مردم وارد شود و چنانچه خطای مجددی از سوی آنان در هر مکان و هر زمان سر بزند ضرباتی به مراتب محکم تر، کوبنده تر و خسارت آورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.