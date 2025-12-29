خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاد کل نیروهای مسلح:

خطای مجددی از سوی دشمنان سر بزند، ضرباتی کوبنده‌تر و خسارت‌آورتر از دوره قبل دریافت خواهند کرد

خطای مجددی از سوی دشمنان سر بزند، ضرباتی کوبنده‌تر و خسارت‌آورتر از دوره قبل دریافت خواهند کرد
کد خبر : 1734498
لینک کوتاه کپی شد.

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت سالگرد نهم دی ماه تاکید کرد که چنانچه خطای مجددی از سوی دشمنان در هر مکان و هر زمان سر بزند ضرباتی به مراتب محکم تر، کوبنده تر و خسارت آورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سالگرد نهم دی ماه به این شرح است:

بسمه تعالی

بیانیه گرامیداشت نهم دی

ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام و ایثارگران سرافرازکشور، یوم الله 9 دی را به عنوان، حماسه‌ای برخواسته از اراده ملت غیور ایران اسلامی که با شناخت دسیسه‌های دشمنان، بصیرت و ولایت‌مداری خود در دفاع از ارزش‌های انقلابی و دینی را با آشکار ساختن توطئه پیچیده و خطرناک دشمنان به نمایش گذاشتند گرامی می دارد.

نظام سلطه و استکبار جهانی به رهبری شیطان بزرگ، آمریکای زبون و بدخواهان نظام اسلامی، در فرصتی که تعدادی عناصر خود فروخته داخلی و برخی نیز از روی نادانی و جهل برایش فراهم ساختند، آتش فتنه سال 1388 را برافروختند و از حضور حماسی و هوشیارانه مردم غیور ایران اسلامی برای خنثی سازی فتنه در راهپیمایی نهم دی‌ماه که بار دیگر کارآمدی نظام دینی مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه در عبور از آشوب‌ها و بحران‌ها را به اثبات رساندند؛ غافل بودند.

مسلما یاوه گویی های تکراری و بی اساس و تهدیدهای تبلیغی، رسانه‌ای و عملیات روانی اخیر دشمنان و نقشه‌های شوم آنان در اعمال تحریم‌های ظالمانه و به راه انداختن جنگ روانی، تبلیغاتی و اقتصادی علیه ایران اسلامی راه به جایی نخواهد برد و ملت بزرگ ایران اسلامی با تأسی از آرمان‌های بلند امام راحل(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ایبا مجاهدت، ایستادگی و مقاومت نستوه، مقتدرانه و با صلابت تر از گذشته در برابر زیاده‌خواهی جبهه شیطانی استکبار، ایستادگی و اهداف پلید آنان را در نطفه خفه خواهند کرد.

ستاد کل نیروهای مسلح با تجلیل از ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی و گرامیداشت مقام شامخ شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی12روزه، جبهه مقاومت، امنیت کشور و شهدای ترور، یاد و خاطره سردار شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشته، ضمن تاکید بر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم توسط دولتمردان خدوم و تلاشگر، به ملت نستوه ایران اسلامی اطمینان خاطر می دهد که جان برکفان نیروهای مسلح با آمادگی و اقتدار اجازه نخواهند داد آسیبی به کشور و امنیت مردم وارد شود و چنانچه خطای مجددی از سوی آنان در هر مکان و هر زمان سر بزند ضرباتی به مراتب محکم تر، کوبنده تر و خسارت آورتر از دوره قبلی را دریافت خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی