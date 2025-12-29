خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و امارات

جزئیات تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و امارات
کد خبر : 1734470
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای اماراتی خود تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را گفت‌وگوی یمنی-یمنی حول محور وحدت و یکپارچگی ارضی این کشور می‌داند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات عربی متحده، در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ گفتگو کردند. 

دو وزیر ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به رشد دو کشور، بر پیگیری موضوعات مورد علاقه طرفین تاکید کردند. 

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحولات اخیر در جنوب یمن، خواستار تلاش همه کشورهای منطقه برای حفظ وحدت و یکپارچگی یمن و تحقق خواسته‌های مشروع مردم یمن شد و افزود: جمهوری اسلامی ایران راه حل بحران یمن را گفتگوی یمنی-یمنی حول محور وحدت و یکپارچگی ارضی این کشور می‌داند. 

وزیر خارجه امارات با تاکید بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در یمن و منطقه، اقدامات امارات در جهت کاهش تنش در یمن را تشریح کرد. 

دو طرف بر ضرورت اهتمام کشورهای منطقه برای تحکیم ثبات در یمن و صیانت از صلح در منطقه تاکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی