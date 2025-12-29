ولی‌الله بیاتی عضو کمسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره کشف حدود ۵ هزار متر تونل غیرمجاز زیر بازار بزرگ تهران عنوان کرد: در مورد تونلی که زیر تهران و به‌ویژه زیر بازار بزرگ کشف شده، هنوز اطلاعات دقیقی منتشر نشده است، اما به‌هرحال سیستم مدیریت شهری باید به این‌گونه مسائل اشراف داشته باشد. وجود این تونل حاکی از آن است که شهرداری اطلاعی از آن نداشته و چنین اقدامی باید از قبل پیش‌بینی می‌شد.

واکنش عضو کمیسیون امور داخلی به ایجاد تونل زیر بازار بزرگ تهران؛ امیدواریم این موضوع به‌خیر بگذرد

عضو کمیسیون امور داخلی تصریح کرد: شهرداری باید کاملاً از مسیر، ابعاد و مشخصات تونل اطلاع داشته باشد، چراکه در شهر تهران بار سنگینی از ساخت‌وساز و ترافیک حاکم است و این‌گونه موارد می‌تواند برای مدیریت شهری خطرساز باشد. امیدواریم این موضوع به‌خیر بگذرد و مشکلی برای شهروندان پیش نیاید، اما وظیفه مدیریت شهری رصد این مسائل و داشتن برنامه برای آن‌هاست.

وی در مورد نهادی که چنین خلا نظارتی متوجه آن است، خاطرنشان کرد: شوراها وظیفه نظارت بر شهرداری را بر عهده دارند و این شوراها هستند که باید از شهرداری مطالبه‌گری کنند یا شهرداری را برای رسیدگی به چنین مواردی موظف بدانند. به‌طور کلی، نظارت بر محدوده شهر بر عهده شورا و شهرداری است.

کمیسیون امور داخلی و شوراها باید حتما به ماجرای تونل ورود کند

بیاتی در پاسخ به اینکه چگونه ممکن است چنین پروژه گسترده‌ای در زیر یکی از حساس‌ترین نقاط پایتخت، طی سال‌ها اجرا شود بدون آن‌که نهادهای مسئول از آن مطلع باشند یا واکنش مؤثری نشان دهند، ادامه داد: این موضوع از وظایف مدیریت شهری است و شهرداری مناطق، معاونت شهرسازی شهرداری و سایر معاونت‌های مرتبط باید این موارد را شناسایی کنند. از آنجا که شوراها هر چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شوند و شهردار جدید تعیین می‌شود، لازم است برای هرگونه علائم تونل یا اقدامات زیرزمینی، نقشه، طراحی و کاربری مشخص وجود داشته باشد. همچنین باید سیستمی در شهرداری ایجاد شود تا حتی در صورت تغییر مدیریت شهری، این اطلاعات برای برنامه‌ریزی و اقدامات بعدی در دسترس باشد.

وی در پاسخ به اینکه کمیسیون امور داخلی کشور این موضوع را صرفاً یک «تخلف شهری» می‌داند یا آن را دارای ابعاد امنیتی، پدافند غیرعامل و ایمنی عمومی تلقی می‌کند، گفت: این موضوع هنوز به‌صورت شفاف در کمیسیون مطرح نشده است، اما اگر ضرورت داشته باشد، کمیسیون امور داخلی و شوراها حتماً به این موضوع ورود می‌کند تا ابعاد مختلف آن روشن شود و این کار هم باید حتماً توسط کمیسیون انجام شود.

مسئول مستقیم اقدام در این زمینه شهرداری و شوراها هستند

باید موارد مشابه شناسایی شوند

زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد، دنبال مقصر می‌گردیم، اما پیشگیری نمی‌کنیم

بیاتی درباره اینکه چرا با وجود هشدارهای وزارت راه و شهرسازی و آتش‌نشانی نسبت به خطر فروریزش و وقوع فاجعه انسانی تاکنون اقدام قاطعی صورت نگرفته است، افزود: مسئول مستقیم اقدام در این زمینه شهرداری و شوراها هستند که باید انجام می‌دادند متأسفانه از این مسائل در کشورما زیاد است، معمولاً زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد، باید به دنبال مقصر بگردیم، اما پیشگیری نمی‌کنیم. این موضوع نیازمند شناسایی و پیشگیری است تا حادثه‌ای رخ ندهد. به نظر من در این مورد، نوعی اغماض از سوی شهرداری صورت گرفته و لازم است موارد مشابه شناسایی شده و برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

بررسی تشکیل وزارتخانه بحران در کمیسیون امور داخلی

می‌توان از این تونل‌ها به‌عنوان پناهگاه یا مسیر عبور زیرساخت‌های شهری استفاده کرد

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که پس از جنگ ۱۲ روزه، بارها از ضرورت ساخت پناهگاه‌ها و زیرساخت‌های ایمن شهری سخن گفته شد؛ به نظر شما کشف این تونل‌ها نشان نمی‌دهد که به‌جای برنامه‌ریزی رسمی و ایمن، زیرساخت‌های زیرزمینی به شکل بی‌ضابطه و پرخطر شکل گرفته‌اند، گفت: روز گذشته در مجلس، یکی از طرح‌های نمایندگان درباره تشکیل وزارتخانه بحران بررسی شد که در زمان بحران، چه بحران انرژی، چه سیل و چه جنگ، باید پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد. این تونل‌ها می‌توانند مکان مناسبی باشند، اما در عین حال بی‌اطلاعی شهرداری از وجود آن‌ها باعث می‌شود مدیریت شهری نتواند برایشان برنامه‌ریزی کنند. حداقل می‌توان از این فضاها به‌عنوان پناهگاه یا مسیر عبور زیرساخت‌های شهری استفاده کرد.

تا با مشکل مواجه نشویم، به دنبال علاج آن نمی‌رویم

پناهگاه‌ها باید سامان‌دهی شوند

وی در مورد ساخت پناهگاه‌ها در کشور افزود: ما در کشورمان در دوران جنگ تحمیلی آمدیم یکسری پناهگاه‌هایی احداث کردیم که در آن مقطع یک ضرورت بود، اما متأسفانه در کشور ما معمولاً تا با مشکل مواجه نشویم، به دنبال علاج آن نمی‌رویم. به نظر من، این پناهگاه‌ها باید سامان‌دهی شوند و بهره‌برداری‌های مختلفی از آن‌ها صورت گیرد تا در زمان بحران به‌عنوان محل اسکان موقت مورد استفاده قرار بگیرند، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.

بیاتی ادامه داد: این موضوع باید قانونمند شود و به‌ویژه در مدیریت شهری به‌طور جدی دنبال شود، چراکه این مشکل در بسیاری از شهرها و حتی سایر نقاط کشور وجود دارد. امیدواریم این مسئله موجب شود مدیریت شهری به برنامه‌ریزی دقیق‌تری در این زمینه برسد.

موضوع پناهگاه‌ها را پیگیری خواهیم کرد

تا این لحظه، هیچ قانون مشخصی درباره موضوع پناهگاه‌ها در مجلس تصویب نشده است

وی در خصوص برنامه کمیسیون برای بررسی این موضوع خاطرنشان کرد: تاکنون موضوع خاصی درباره ماجرای تونل در کمیسیون مطرح نشده است، اما حتماً این موضوع پناهگاه‌ها را پیگیری خواهیم کرد و به یک جمع‌بندی مشخص درباره آن خواهیم رسید.

بیاتی تصریح کرد: نقش مجلس، قانون‌گذاری و نظارت است. در سیستم مدیریت شهری، نظارت قانونی بر عهده شوراها گذاشته شده است. با این حال، هر جا نیاز به قانون‌گذاری وجود داشته باشد، مجلس آمادگی تصویب قوانین لازم را دارد اما تا این لحظه، هیچ قانون مشخصی درباره موضوع پناهگاه‌ها در مجلس تصویب نشده است.

