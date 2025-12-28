تماس تلفنی وزیر امور خارجه و همتای عربستانی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه عربستان سعودی، در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امیرفیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی، عصر یکشنبه در یک تماس تلفنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو کردند.
در این تماس تلفنی، موضوعات روابط دوجانبه ایران-عربستان سعودی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به تحولات جنوب یمن بر لزوم وحدت و یکپارچگی آن کشور و ضرورت اجرای نقشه راه تاکید کرد.
وزیر امور خارجه همچنین با محکومکردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی بهویژه ضامنان آتشبس برای توقف تجاوزگری و جنایات این رژیم علیه مردم لبنان تاکید کرد.
وزیر امور خارجه عربستان ضمن تاکید بر اهمیت تداوم همفکری و همکاری کشورهای منطقه برای صیانت از صلح و ثبات، بر ضرورت پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی تاکید کرد.