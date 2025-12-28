محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست با تاکید بر ضرورت حرکت نظام اداری کشور به سمت برنامه‌محوری و نتیجه‌گرایی، گفت: چشم‌انداز ما این است که برنامه‌های عملیاتی سه‌ساله دستگاه‌ها بر مبنای یک چارچوب مشخص تدوین شود. به‌گونه‌ای که تمامی فعالیت‌ها به‌صورت جزئی، قیمت‌گذاری‌شده و قیمت تمام‌شده روشن باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ارزیابی‌ها باید عملیاتی و نتیجه‌محور باشد، تصریح کرد: هر کارگروه باید ساختار مشخصی شامل مسئول تخصصی، بخش مالی، نظام ارزیابی عملکرد و سازوکار پرداخت داشته باشد تا در نهایت بتوان به یک مفهوم و چارچوب مشترک دست یافت. بر همین اساس، کارگاه‌های آموزشی باید به‌صورت تلفیقی و با حضور همه گروه‌ها برگزار شود.

قائم‌پناه خاطرنشان کرد: بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد دو مفهوم جدا از هم نیستند و باید در کنار یکدیگر دیده شوند. همچنین تفاوت حسابداری تعهدی و نقدی باید به‌صورت کامل و شفاف برای مدیران و کارشناسان تبیین شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد درک مشترک در بدنه اجرایی کشور گفت: کارگزینی، معاونت اداری ـ مالی و سایر بخش‌ها باید به یک زبان مشترک و یک کانسپت واحد در حوزه بودجه‌ریزی عملیاتی برسند و این مفاهیم قابل تفکیک از یکدیگر نیست.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد عمل‌گرایانه دولت افزود: انتظار ما ارائه خروجی مشخص و قابل اجراست. اکشن‌پلن با برنامه تفاوت دارد و وظایف هر دستگاه باید در قالب اکشن‌پلن روشن باشد. پرداخت مبتنی بر عملکرد الزاماتی دارد که باید به‌درستی آموزش داده شود و ماموریت ما در این حوزه، نه دخالت در وظایف سازمان برنامه و بودجه بلکه آموزش و ایجاد هم‌زبانی است،

وی تاکید کرد: هدف این نشست‌ها و کارگاه‌ها، ورود به حوزه ماموریت دستگاه‌ها نیست. بلکه ایجاد فهم مشترک درباره مفاهیم پایه‌ای است که همه سازمان‌ها، فارغ از حوزه فعالیت، از زیرساخت و بهداشت گرفته تا درمان و تولید به آن نیاز دارند.

قائم‌پناه با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و انتظارات عملکردی گفت: نمی‌توان بدون اکشن‌پلن و بدون تعیین مسئولیت‌ها، از کارکنان انتظار پاسخ‌گویی و عملکرد داشت. یکی از مشکلات اصلی نظام اداری، عدم شفافیت در تعریف عملکرد است و این موضوع باید به‌صورت دقیق برای کارکنان تبیین شود.

وی همچنین با اشاره به هدف اصلی استقرار پرداخت مبتنی بر عملکرد تصریح کرد: هدف ما قطع حقوق کسی نیست بلکه هدف این است که هر فرد متناسب با میزان کار و عملکرد خود دریافتی داشته باشد. موضوع کسری بودجه مطرح نیست، بلکه تمرکز ما بر افزایش بهره‌وری است موضوعی که امروز در همه دنیا دنبال می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات را نخستین گام در این مسیر دانست و گفت: تا زمانی که هزینه واقعی خدمات مشخص نباشد، نمی‌توان درباره بهره‌وری و پرداخت منصفانه تصمیم گرفت. حتی برگزاری جلسات و سفرهای اداری نیز هزینه‌های قابل توجهی دارد و مدیران باید نسبت به این موضوع آگاه باشند.

قائم‌پناه در پایان تاکید کرد: اگر این نگاه هزینه ـ فایده و بهره‌وری در نظام مدیریتی نهادینه شود، می‌توان انتظار داشت که فاصله ما با کشورهای توسعه‌یافته کاهش پیدا کند و منابع کشور به‌صورت هدفمند و اثربخش مصرف شود اگر این مفاهیم را به مدیران منتقل کنیم، آن‌وقت می‌فهمیم چرا اروپا، اروپا شد و چرا ما جهان سوم ماندیم.

گفتنی است در این نشست، دبیران علمی کارگروه‌های بودجه‌ریزی عملیاتی، مدیریت عملکرد و حسابداری تعهدی انتخاب شدند.