در جلسه ستاد تنظیم بازار

عارف: با سازوکار مشخصی با جمع شدن کالاها از قفسه فروشگاه‌ها مقابله شود

کد خبر : 1734426
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز و لزوم تأمین کالاهای موردنیاز مردم، ادامه داد: براساس گزارش‌های اخیر، برخی کالاها از قفسه‌های فروشگاه‌ها در حال جمع شدن است که باید با سازوکار مشخصی با این مسأله مقابله کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در حال گذار به سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی در سال آینده چه در بخش ارز و چه کالا هستیم، تصریح کرد: سمت و سوی دولت در این گذار مشخص است اما باید مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصمیم بگیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و عید نوروز و لزوم تأمین کالاهای موردنیاز مردم، ادامه داد: براساس گزارش‌های اخیر، برخی کالاها از قفسه‌های فروشگاه‌ها در حال جمع شدن است که باید با سازوکار مشخصی با این مسأله مقابله کرد.

وی تصریح کرد: در دولت بحث و بررسی درباره چگونگی حمایت از معیشت مردم دنبال می‌شود و دولت معتقد است اصلاحات ساختاری نباید تأثیر منفی بر معیشت مردم داشته باشد.

عارف تأکید کرد: چندین قلم کالایی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد همچنان باید با قیمت قبلی توزیع شود، همچنین تأمین کالاهای اساسی باید در اولویت باشد. باید راهکارهای ثبات قیمت‌ کالا ها و جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها دنبال شود. زیرا وقتی قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند، سوءاستفاده، احتکار و گران‌فروشی رخ می‌دهد که باید با آن مقابله کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: راهبرد اصلی دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه، فروپاشی اقتصادی کشورمان است بنابراین ما نباید نسبت به این راهبرد دشمن غفلت کنیم.

عارف در پایان تاکید کرد: برای حمایت از تولید و تأمین کالاهای اساسی و موردنیاز مردم تا حد امکان نباید برق و گاز صنایع قطع شود.

در این جلسه گزارشی از ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی ارائه و مقرر شد سازوکار تأمین این کالاها تا اول اردیبهشت سال آینده و الزامات تخمین و تأمین ارز موردنیاز توسط وزارت جهادکشاورزی پیش‌بینی شود.

همچنین با توجه به گزارشی از روند تغییرات میانگین کالاهای منتخب کشور و نوسانات قیمت لبنیات، مصوب شد برای مدیریت بازار اعمال هرگونه محدودیت بر صادرات شیرخشک و کره با تشخیص وزارت جهادکشاورزی انجام شود.

