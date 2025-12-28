جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

پرتاب سه ماهواره بومی پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقاء یافته کوثر را با همت و دانش جوانان ایرانی تبریک عرض می‌کنم.

فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده و اکنون ثمرات ایستادگی و پافشاری بر استقلال و آزادی خود را در عرصه های مختلف از پزشکی و نانوفناوری تا صنایع فضایی و دانش هسته‌ای به مردم صبور پیشکش می کند.

بی‌شک اهتمام جوانان در صنعت فضایی بخشی از هویت ایرانی اسلامی است که در ماهواره‌های ساخت ایران تجلی دیگری از امید به آینده و قله های بلند پیشرفت است.

به پژوهشگران و نخبگان صنعت فضایی خصوصا در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی خداقوت می‌گویم و درخشش این عزیزان را در تارک دانش و فناوری جهان از باریتعالی خواهانم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور