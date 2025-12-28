بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسد‌ها شیء

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت فقیه بزرگوار و عالم نورانی ابوالشهید مرحوم آیت الله آقای حاج سیدعلی شفیعی «رحمة الله علیه» موجب تألم و تٱثر فراوان گردید.

این روحانی مهذب، ساده‌زیست، مردمی و خدوم از سابقین مجلس خبرگان رهبری و از پیشگامان انقلاب اسلامی در خطه خوزستان بود که در مسؤولیت‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی و ریاست دادگستری آن استان، منشاء خدمات شایانی به مردم و نظام اسلامی بود.

این عالم ربانی از روحانیون فعال و مبارز علیه رژیم پهلوی و از مبلغین و اساتید حوزوی خستگی ناپذیر در بیان احکام نورانی اسلام، تبلیغ شرع مقدس و ترویج مکتب آل البیت «علیهم‌السلام» و نیز تشریح زوایای نهضت امام خمینی (ره) در خوزستان به ویژه شهر اهواز بود که علاوه بر تربیت و پرورش طلاب و فضلای حوزه علمیه این شهر تا آخرین روز‌های حیات پربرکت خود در مسجد خویش به ارشاد و راهنمایی مردم پرداخت و این اجر معنوی را در کارنامه درخشان خود به عنوان باقیات الصالحات باقی گذارد.

مرحوم آیت‌الله شفیعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تبیین اندیشه ولایت فقیه از یاوران نظام اسلامی، حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای «حفظه الله» محسوب می‌شدند و در راه این باور سترگ، علاوه بر جانفشانی خویش، فرزندشان را نیز تقدیم این راه باعظمت نمود.

اینجانب ضایعه مؤلمه رحلت و فقدان این عالم برجسته و عضو ارزشمند مجلس خبرگان رهبری را به ساحت حضرت بقیة الله الأعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف»، مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، اعضای مجلس خبرگان رهبری، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه بخصوص حوزه علمیه اهواز، مردم عزیز خوزستان به ویژه علاقمندان و شاگردان ایشان و به طور خاص بیت شریف، بازماندگان محترم و معاشران آن فقید سعید تسلیت و تعزیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان و ارادتمندانشان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.