خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس مجلس خبرگان در پی درگذشت آیت‌الله شفیعی

پیام تسلیت رئیس مجلس خبرگان در پی درگذشت آیت‌الله شفیعی
کد خبر : 1734376
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی ارتحال آیت‌الله شفیعی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا متن پیام آیت‌الله موحدی کرمانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسد‌ها شیء

انا لله و انا الیه راجعون

رحلت فقیه بزرگوار و عالم نورانی ابوالشهید مرحوم آیت الله آقای حاج سیدعلی شفیعی «رحمة الله علیه» موجب تألم و تٱثر فراوان گردید.

این روحانی مهذب، ساده‌زیست، مردمی و خدوم از سابقین مجلس خبرگان رهبری و از پیشگامان انقلاب اسلامی در خطه خوزستان بود که در مسؤولیت‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی و ریاست دادگستری آن استان، منشاء خدمات شایانی به مردم و نظام اسلامی بود.

این عالم ربانی از روحانیون فعال و مبارز علیه رژیم پهلوی و از مبلغین و اساتید حوزوی خستگی ناپذیر در بیان احکام نورانی اسلام، تبلیغ شرع مقدس و ترویج مکتب آل البیت «علیهم‌السلام» و نیز تشریح زوایای نهضت امام خمینی (ره) در خوزستان به ویژه شهر اهواز بود که علاوه بر تربیت و پرورش طلاب و فضلای حوزه علمیه این شهر تا آخرین روز‌های حیات پربرکت خود در مسجد خویش به ارشاد و راهنمایی مردم پرداخت و این اجر معنوی را در کارنامه درخشان خود به عنوان باقیات الصالحات باقی گذارد.

مرحوم آیت‌الله شفیعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تبیین اندیشه ولایت فقیه از یاوران نظام اسلامی، حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای «حفظه الله» محسوب می‌شدند و در راه این باور سترگ، علاوه بر جانفشانی خویش، فرزندشان را نیز تقدیم این راه باعظمت نمود.

اینجانب ضایعه مؤلمه رحلت و فقدان این عالم برجسته و عضو ارزشمند مجلس خبرگان رهبری را به ساحت حضرت بقیة الله الأعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف»، مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، اعضای مجلس خبرگان رهبری، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه بخصوص حوزه علمیه اهواز، مردم عزیز خوزستان به ویژه علاقمندان و شاگردان ایشان و به طور خاص بیت شریف، بازماندگان محترم و معاشران آن فقید سعید تسلیت و تعزیت می‌گویم و از خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان و ارادتمندانشان صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی