خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
کد خبر : 1734372
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: در نشست امروز کلیات طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، سید مرتضی محمودی  با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ادامه داد: در خصوص این طرح، نمایندگان پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بیان کردند و با توجه به نیاز کشور به یک متولی در بحث مدیریت بحران، کلیات این طرح به رای گیری گذاشته شد و اعضای کمیسیون، با کلیات این طرح موافقت کردند و مقرر شد به جهت بررسی جزییات، این طرح به کارگروه ارجاع شود.

وی افزود: دستور کار دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، بررسی طرح اصلاح بند ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که براساس این بند، حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام برای حضور داوطلبان در انتخابات مجلس تعیین شده است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در این طرح، پیشنهاد براین بود که حداکثر سن داوطلبان از ۷۵ سال به ۸۴ سال افزایش یابد، اما با توجه به مخالفت اعضای کمیسیون با این موضوع، کلیات این طرح رد و از دستور کار کمیسیون خارج شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی