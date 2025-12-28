تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

به گزارش ایلنا، سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ادامه داد: در خصوص این طرح، نمایندگان پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بیان کردند و با توجه به نیاز کشور به یک متولی در بحث مدیریت بحران، کلیات این طرح به رای گیری گذاشته شد و اعضای کمیسیون، با کلیات این طرح موافقت کردند و مقرر شد به جهت بررسی جزییات، این طرح به کارگروه ارجاع شود.

وی افزود: دستور کار دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، بررسی طرح اصلاح بند ۸ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که براساس این بند، حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام برای حضور داوطلبان در انتخابات مجلس تعیین شده است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در این طرح، پیشنهاد براین بود که حداکثر سن داوطلبان از ۷۵ سال به ۸۴ سال افزایش یابد، اما با توجه به مخالفت اعضای کمیسیون با این موضوع، کلیات این طرح رد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.