دسترسی آزاد به ۴۷ هزار گزارش سیاستی در کتابخانه سیاق

وی با تأکید بر ویژگی متمایز این سرویس افزود: امکان جست‌وجوی فارسی در تمامی سطوح محتوا شامل عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها و فهرست مطالب، دسترسی پژوهشگران و سیاست‌پژوهان کشور را به تجربه‌ها، تحلیل‌ها و توصیه‌های سیاستی اندیشکده‌های بین‌المللی تسهیل می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین با اشاره به اقدامات پیشین کتابخانه سیاق در توسعه خدمات دانشی تصریح کرد: پیش از این، از سرویس «ایران‌اندیش: کاوشگر دانش اندیشکده‌های ایران» نیز رونمایی شده بود که پوشش‌دهنده حدود ۸۰۰۰ گزارش از اندیشکده‌های ایرانی است. همچنین بانک فارسی‌شده گزارش‌های مراکز پژوهش‌های پارلمانی کشورهای انگلیسی‌زبان با حدود ۱۷ هزار گزارش در دسترس قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خود یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان اسناد سیاستی در کشور است، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین مرجع تولید اسناد سیاستی، دارای حدود ۱۴ هزار گزارش تخصصی است و تجمیع این ظرفیت‌ها در کنار سرویس‌های یادشده، موجب شده است مجموع گزارش‌های موجود و قابل جست‌وجو در کتابخانه سیاق به حدود ۴۷ هزار گزارش افزایش یابد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با اشاره به برنامه توسعه «جهان‌اندیش» گفت: این سرویس ظرفیت گسترش تا حدود ۳۰ هزار گزارش اندیشکده‌های جهان را دارد و با به‌روزرسانی روزانه به‌صورت مستمر توسعه می‌یابد تا خروجی شبکه جهانی اندیشکده‌ها به شکلی روزآمد در اختیار جامعه پژوهشی و سیاست‌پژوهی کشور قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: دسترسی به سرویس‌های کتابخانه سیاق از طریق وب‌سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، برای عموم آزاد است و تمامی پژوهشگران، دانشجویان، اندیشکده‌ها و علاقه‌مندان می‌توانند از این منابع برای مطالعات تطبیقی، تحلیل‌های سیاستی و ارتقای کیفیت پژوهش‌های مسئله‌محور بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از تلاش‌های همکاران محترم کتابخانه سیاق و دست‌اندرکاران طراحی و راه‌اندازی این خدمات قدردانی کرد.