معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه: همسایگان در اولویت سیاست خارجی قرار دارند

وی با اشاره به انتقاد کمیسیون امنیت ملی مجلس از بودجه نیروهای مسلح گفت: آقای عزیزی از کاهش بودجه نیروهای مسلح و بسیج انتقاد کرد و بیان داشت گفت که بودجه منطبق با برنامه هفتم پیشرفت تنظیم نشده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین با اشاره به حضور قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در جلسه این کمیسیون، گفت: معاون وزیر خارجه گزارشی از فعالیت حوزه دیپلماسی اقتصادی و کارهای انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه کرد.

وی ادامه داد: آقای قنبری بیان کرد با مذاکره نمی‌توان به رفع کامل تحریم دست یافت و رفع تحریم در برجام نیز موقتی بود و کامل نبود، وزارت امور خارجه صرفا کارش مذاکره نیست بلکه در حوزه دیپلماسی اقتصادی، زمینه سازی برای تسهیل گیری در روابط اقتصادی و تجارت خارجی و هماهنگی دستگاه‌هاست.

رضایی اضافه کرد: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه این را گفت که ستاد هماهنگی روابط خارجی در وزارت امور خارجه فعال شده و جلساتش به صورت منظم و با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار می‌شود و کارگروه‌هایی برای کارگشایی از امور تجاری ذیل این ستاد شکل گرفته است.

وی ادامه داد: معاون وزیر خارجه با اشاره به شرایط فعلی کشور بیان داشت که بالا رفتن قیمت ارز و دلار ربطی به اسنپ بک ندارد و نباید آدرس غلط دهیم.

نماینده دشتستان در مجلس با اشاره به بهش دیگری از اظهارات معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: طبق این توضیحات، تجارت با همسایگان قابل تحریم نیست و می توان از این طریق بسیاری از مشکلات را حل کرد؛ لذا همسایگان در اولویت سیاست خارجی قرار دارند؛ او به بررسی علمی انجام شده در این زمینه اشاره کرد که بر اساس آن، ۸۳ درصد فعالان اقتصادی گفته اند مشکلات در تجارت خارجی، منشاء داخلی دارد.

وی اظهار کرد: با توجه به موارد مطرح شده در نشست امروز، می‌توان اذعان کرد افزایش غیرمتعارف نرخ طلا و ارز غیررسمی ارتباط چندانی با تحریم ها ندارد و ریشه بسیاری از مشکلات در تعامل با کشورهای خارجی به ناهمانگی های داخلی باز می‌گردد لذا انتظار می‌رود با مدیریت صحیح و درست، بازار ارز و طلا ساماندهی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پایان گفت: همچنین در این جلسه طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها با نهادهای بیگانه در کشور بررسی شد و موادی از آن به تصویب رسید.