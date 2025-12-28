پزشکیان:
در دولت چهاردهم بجای اصلاح شاخ و برگها بهدنبال اصلاحات ریشهای هستیم
رئیس جمهور بلند شدن صدای اعتراض کسانی که از رویه ناعادلانه توزیع یارانهها منتفع میشوند، در برابر هر اقدام اصلاحی را طبیعی دانست و گفت: در دولت چهاردهم به دنبال آن هستیم تا به جای اصلاح شاخ و برگها، اصلاحات ریشهای انجام دهیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴، در نشستی با مسئول و مدیران معاونت راهبردی رئیس جمهور، بر اهمیت جایگاه این معاونت به عنوان مرکز جمعآوری و تبادل ایدهها و ابتکارهای موفق اجرایی بین دستگاههای اجرایی و حتی فراتر از آن میان ارکان مختلف حاکمیت تأکید کرد.
رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی در این جمع فرهیخته، برآیند عملکرد آنها را مایه دلگرمی مجموعه بخشهای مختلف دولت و دستگاه اجرایی کشور عنوان کرد با استناد به نهج البلاغه و کلام امام علی (ع) اظهار داشت: باور دارم که باید بر اساس کتاب و سنت رسول (ص) عمل کنم و بر همین مبنا قرآن را نه صرفا کتابی برای بازخوانی برای اموات، بلکه دستورالعمل و راهنمایی دقیق برای اقدام میدانم.
پزشکیان با اشاره به برخی دستورات و رویههای موکد در قرآن و سیره از جمله عمل بر مبنای عدالت، تلاش برای تسهیل معیشت مردم و تأمین حقوق آحاد جامعه فارغ از زبان، جنسیت و قومیت افزود: تحقق این اهداف در گرو بهره گرفتن از نخبگان و عمل به نظرات کارشناسی است.
رئیس جمهور با تکرار این نکته که ما روی گنج نشستهایم، اما با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنیم، تصریح کرد: در حالی که کارشناسان معتقدند به راحتی امکان صرفهجویی ۳۰ درصدی در مصرف انرژی در کشور وجود دارد، اگر بتوانیم حتی ۱۰ درصد صرفهجویی کنیم نیز میتوانیم بسیاری از مشکلات کشور را در بخشهای مختلف عمرانی، معیشتی و اقتصادی رفع کنیم.
پزشکیان با تأکید بر اینکه تردیدی نیست برای غلبه بر مشکلات و ناترازیها نیاز به جراحیهای بزرگ اقتصادی داریم، گفت: بحث اصلاح هر بخشی که مطرح میشود، فریاد منتفعین از وضعیت موجود به آسمان میرود. طبیعی است که هر اصلاح و مداخلهای عوارضی دارد که برای عبور موفق از آن باید به زبان و نگاه مشترک برسیم؛ اگر به تأکیدات کارشناسان برای اصلاح وضعیت موجود عمل نکنیم، وضعیت هر روز بدتر میشود، لذا باید یکجایی جلوی تداوم این روند را گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه «وقتی میگویم من به تنهایی نمیتوانم بر مشکلات غلبه کنم و ما میتوانیم، عدهای میگویند پس چرا در انتخابات شرکت کردی»، خاطرنشان کرد: باز هم تکرار میکنم که بیان این سخن از سوی من به معنای آگاهی به مرز و حدود دانایی و تواناییهای خودم است؛ اگر کسی تصور کند که راهکار همه مشکلات را میداند، یقین بدانید در جهل مطلق به سر میبرد چرا که حدود دانایی خود را نمیشناسد.
پزشکیان همچنین با بیان اینکه گام نخست در مسیر حل مشکلات این است که تواناییهای خودمان و چارچوب مشکلات را بشناسیم و بدانیم میخواهیم چه کنیم و به کجا برسیم، اظهار داشت: باید بپذیریم که هر کدام از ما به اندازه خود در شکل گرفتن وضعیت نامطلوب موجود مقصر هستیم. به عنوان مثال گزارش تهیه شده از سوی کارگروه اصلاح حکمرانی آب نشان میدهد که در طول ۴ دهه گذشته، هر تصمیم و اقدامی که در زمینه مدیریت آب صورت گرفته، اشتباه بوده و فقط وضعیت را بدتر کرده است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه به طور طبیعی اولین گام در این مسیر متوقف کردن اقدامات و اجرای تصمیمات غلط گذشته است، افزود: اگر با آگاهی و دانش تصمیم بگیریم و اقدام کنیم، طبیعتا باید از همان ابتدا بدانیم که آنچه میخواهیم انجام دهیم ما را به هدف میرساند یا از آن دور میکند. اگر بدون دانش و آگاهی اقدام کنیم، هر چه بیشتر تلاش کنیم، بیشتر از هدف خود دور خواهیم شد.
پزشکیان مصداق دیگر تصمیمات و اقدامات اشتباه را نحوه توزیع یارانهها عنوان و تصریح کرد: امروز یارانهها را به ابتدای زنجیره تأمین و توزیع تخصیص میدهیم که متاسفانه به دست مصرفکننده اصلی نمیرسد. امروز در حالی ماهانه چند میلیون یارانه به باک هر خودرو تخصیص میدهیم که در تأمین معیشت مردم مشکل داریم. این رویه به توزیع عادلانه یارانهها منجر نشده و برای اصلاح آن باید همه در بخشهای مختلف نظام اداره کشور از دولت و مجلس تا دیگر بخشها، یکصدا باشیم.
پزشکیان نقش معاونت راهبردی رئیس جمهور و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری را به عنوان اتاق فکر دولت، در جمعآوری، ارزیابی، بالندگی و تبادل نظرات کارشناسی و تجربیات موفق بسیار مهم و موثر توصیف و تصریح کرد: معاونت راهبردی رئیس جمهور به نوعی رصدخانه کارشناسی کشور است. با همه کارشناسان و افرادی که مدعی هستند برای حل مشکلات ایده و راهکار دارند، ارتباط بگیرید و نظرات آنها را در همکاری با خودشان، اخذ و ارزیابی، و برآیند این نظرات را در قالب راهکارهای اجرایی به دولت ارائه کنید.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت کار تیمی و ارائه راهکار برای حل مسایل، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما ناتوانی در کار تیمی و تلاش برای حل مسئله است. دولت چهاردهم به منظور حل این نقیصه اساسی در آموزش و پرورش به عنوان سنگ بنای شکلگیری شخصیت افراد، به دنبال اصلاح فضاها، تجهیزات، شیوهها و محتوای آموزشی است، اما شخصا در این مسیر یک هدف مهم دیگر را نیز دنبال میکنم؛ همان هدفی که در ساخت خانههای بهداشت نیز داشتیم و تا حدود زیادی موفق شد.
پزشکیان در توضیح این مطلب اظهار داشت: در بطن پیگیری و اجرای برنامه توسعه عدالت و ارتقای کیفی نظام آموزشی، به دنبال تغییر رویکرد و تفکر افراد و تبلور روحیه جمعی و تقویت کار تیمی هستیم.
رئیس جمهور افزود: امروز در همین راستا برای رفع ناترازیها در عرصههای انرژی، آب، محیط زیست و امثال آن، کارگروههای مختلف تخصصی ایجاد شده تا با کار گروهی و تقویت توانایی تلاش جمعی برای حل مسئله بتوانیم هم این توانمندیها را تقویت کنیم و هم برای مشکلات اساسی کشور راهکارهای اجرایی طراحی کنیم. مشکل اصلی امروز ما نبود راهکار نیست، بلکه فقدان افرادی است که در عین برخورداری از دانش، تخصص و مهارت لازم، اراده و اعتقاد کافی برای حضور در یک گروه عملیاتی حل مسئله و بهرهگیری از این تخصص و مهارت در مسیر حل مشکلات جامعه و مردم را داشته باشند.
پزشکیان با اشاره به اینکه متاسفانه در سالهای سپری شده از پیروزی انقلاب، همواره به جای حل مسئله، به دنبال تغییر افراد و مدیران بودهایم و صورت مسئله را پاک کردهایم، تصریح کرد: در این سالها همواره به جای تلاش برای چارهجویی و رفع مشکلات، فکر کردهایم اگر افراد نزدیک به ما در رأس امور قرار گیرند، مسایل حل خواهند شد. انتظار من از شما این است که در همکاری با دستگاههای اجرایی، ایدهها و نظرات را فارغ از اینکه از سوی چه کسی ارائه شدهاند، در میدان عمل بیازمایید و موثرترین و کارآمدترین آنها را به ما ارائه کنید.
رئیس جمهور اجرای طرح محلهمحوری را تلاشی برای تسهیل دسترسی به افراد برخوردار از ایده با دستگاههای اجرایی و متقابلا دستگاههای اجرایی به این افراد و ایدههایشان دانست و گفت: همچنین با مدل اداره امور به شکل محلهمحوری، میتوان به شکل موثرتری این ایدهها و نظرات را در میدان عمل محدودتر در همان محلات آزموده و آبدیده و برای اجرا در سطح کلان آماده کرد.
در این نشست که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، جمعی از معاونان و روسای کارگروههای تخصصی معاونت راهبردی و مسئولان مراکز پژوهشی ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود، دکتر اسماعیلی معاون راهبردی رئیس جمهور گزارشی از اقدامات این معاونت به عنوان اتاق فکر دولت و تلاش برای تحقق وعده دکتر پزشکیان در رجوع به نظرات کارشناسان برای اداره امور ارائه داد.
در این نشست همچنین علاوه بر قائممقام معاونت راهبردی رئیس جمهور، ۲ تن از معاونین دکتر اسماعیلی نیز به ارائه گزارش پرداختند و در ادامه دکتر نگهداری رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و سردار احمدیمقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در سخنانی، همکاریهای مراکز تحت مدیریت خود، با مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در قالب یک کنسرسیوم پژوهشی تشریح کردند. پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیگر اعضای این کنسرسیوم هستند.
همچنین ۱۲ تن از روسای کارگروههای معاونت راهبردی رئیس جمهور نیز در سخنانی به تشریح اقدامات و برنامههای خود پرداختند.