پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت زنده یاد بهرام بیضایی:
بیتردید، آثار ماندگار خالق «روز واقعه» سرمایهای ماندگار برای فرهنگ ایرانزمین است
رئیس جمهور در پیامی درگذشت زنده یاد بهرام بیضایی هنرمند و کارگردان برجسته سینما و تئاتر ایران را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام خود ضمن تسلیت درگذشت این هنرمند و کارگردان برجسته سینما و تئاتر ایران به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و فرهنگی کشور تصریح کرد: بیتردید، آثار ماندگار خالق «روز واقعه» سرمایهای ماندگار برای فرهنگ ایرانزمین و بخشی ارزشمند از میراث فکری و هنری این مرز و بوم بهشمار میآید و در گذر زمان، بر غنا و اثرگذاری آن افزوده خواهد شد.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت هنرمند و کارگردان برجسته سینما و تئاتر ایران، زندهیاد بهرام بیضایی، ضایعهای برای جامعه هنری و فرهنگی کشور است. وی از زمره هنرمندان مولفی بود که توانست هنر را با تفکر، تاریخ را با اسطوره و نمایش را با هویت ایرانی در آمیزد و آثاری خلق کند که فراتر از صحنه تئاتر و قاب سینما، در حافظه فرهنگی ملت ایران ماندگار شود.
اینجانب درگذشت این هنرمند نامدار کشورمان را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری و فرهنگی کشور و همه دوستدارانش تسلیت می گویم و برای آن فقید آرامش ابدی و برای بازماندگان ایشان صبر، سلامتی و تسلای خاطر مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران