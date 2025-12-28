خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت مشاور و دستیار رهبری در پی درگذشت نماینده خوزستان در مجلس خبرگان
محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت فقیه مجاهد آیت‌الله سید علی شفیعی نمایندۀ مردم خوزستان در مجلس خبرگان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ

رحلت فقیه مجاهد، آیت‌الله سید علی شفیعی، ابوالشهید و نماینده معزز مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری موجب اندوه و تألم فراوان گردید. 

میراث ماندگار این فقیه عالیقدر که عمر شریف خود را در راه تحصیل و تعلیم علوم دینی و تربیت شاگردان بسیار در حوزه‌های علمیه سپری نمود، امروز به‌عنوان گنجینه‌ای ارزشمند در تاریخ علمی و معنوی کشور جاری و باقی است.

بی‌تردید رحلت این عالم ربانی و مبارز پرتلاش که در زمان حیات طیبه‌اش، موصوف به مجاهدت و خدمت صادقانه به مردم و دین مبین اسلام است، فقدانی جبران‌ناپذیر محسوب می‌شود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به مقام معظم رهبری، بیت مکرم این عالم خدمتگزار و عموم مردم عزیز استان خوزستان، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد مخبر

انتهای پیام/
