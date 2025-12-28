روابط عمومی سپاه در گذشت فرزند مجری صداوسیما را تسلیت گفت
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت فرزند آقای محمدرضا احمدی، مجری صدا و سیما را به ایشان تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی درگذشت نوگل پرپر، مرحومه "ارغوان احمدی" فرزند محمدرضا احمدی به شرح زیر است:
«انا لله و انا الیه راجعون»
جناب آقای محمدرضا احمدی، مجری محترم و همکار گرامی؛
خبر تلخ و ناگوار درگذشت فرزند دلبندتان، نو گل پرپر مرحومه «ارغوان احمدی»، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
این مصیبت جانکاه را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای شما و خانواده گرامیتان صبر و شکیبایی و برای آن گل نوشکفته، آمرزش و علو درجات را مسئلت داریم.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی