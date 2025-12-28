به گزارش ایلنا، در بیانیه مشترک سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، حجت الاسلام سید محمدنبی موسوی فرد نماینده ولی فقیه در استان ، آیت الله موسوی جزایری زعیم حوزه‌های علمیه خوزستان ،نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری آیت الله محسن حیدری، آیت الله عباس کعبی ، حجت الاسلام سید ابوالحسن حسن زاده ، حجت الاسلام هدایی و حجت الاسلام رفیعی آمده است:

خوزستان امروز یکی از ستون‌های معنوی و علمی خود را از دست داد.

رحلت عالم ربانی، فقیه مردمی و چهره ماندگار دینی و اجتماعی استان، حضرا آیت‌الله سیدعلی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه، جامعه دینی و عموم مردم مؤمن این دیار است؛

شخصیتی که سالیان متمادی، با علم، تقوا، تواضع و دغدغه‌مندی اجتماعی، نقش مؤثری در هدایت فکری، اخلاقی و دینی جامعه ایفا کرد و پیوندی عمیق میان روحانیت و مردم برقرار ساخت.

آن فقید سعید نه‌تنها در عرصه علمی و تبلیغی، بلکه در تربیت نسلی متعهد و مسئولیت‌پذیر نیز منشأ اثر بود؛ به‌گونه‌ای که دو فرزند ایشان، یکی شهید والامقام راه اسلام و انقلاب سیدمرتضی شفیعی و دیگری مرحوم حجت‌الاسلام سیدمحسن شفیعی، از چهره‌های شناخته‌شده و اثرگذار فرهنگی و دینی استان، جلوه‌ای روشن از امتداد سیره ایمان، مجاهدت و مسئولیت دینی و انقلابی در این خاندان به‌شمار می‌آیند.

بدین‌وسیله، ضمن عرض تسلیت این مصیبت بزرگ به ساحت بقیه الله الاعظم (عج)، محضر مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی)، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم شفیعی، خانواده معظم شهدا، شاگردان و ارادتمندان آن عالم ربانی و عموم مردم شریف استان خوزستان، از روز جاری به مدت سه روز به‌عنوان «عزای عمومی در سراسر استان خوزستان» اعلام می‌گردد.

همچنین ضمن اعلام سه روز عزای عمومی در استان خوزستان (یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه) به‌منظور فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین وداع با این عالم وارسته، شهر اهواز در روزسه شنبه مورخ ۹ دی ماه برای برگزاری مراسم تشییع پیکر آن مرحوم تعطیل خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علوّ درجات و هم‌نشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماییم.