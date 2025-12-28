به گزارش ایلنا، حسین صمصامی در نشست خبری امروز ( یکشنبه ۷ دی ماه) که در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برگزار شد گفت: در سال جاری حدود ۲۱ برگه تحت عنوان "رصد" در صحن علنی مجلس توزیع کردم تا به نمایندگان اعلام کنم که دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ، برنج، گوشت، لبنیات و ... چه بوده است؛ در حقیقت تمام عوامل افزایش قیمت کالاها را در اینجا توضیح دادم و فصل مشترک همه این افزایش قیمت ها، افزایش نرخ ارز بوده است و اکنون نیز یک برگه توزیع کردم که مجموعا تعداد رصدها به ۲۲ مورد رسید و توضیحات را در خصوص لایحه بودجه ارائه کردم.

وی افزود: دولت بودجه سال ۱۴۰۵ را براساس تحلیل‌هایی تدوین کرده که دقیقا در بودجه سال ۱۴۰۴ هم با همین تحلیل ها بودجه را بستند، تحلیل هایی که می گوید علت کسری بودجه رشد نقدینگی است و در بودجه سال جاری ۴ نرخ ارز تعیین شده که یک نرخ آن ۸۵ هزار تومان و یا هر یورو ۱۰۳ هزار تومانی گمرک، ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی کالای اساسی و یک نرخ ارز تالار دوم است الان نرخ ارز در تالار دوم ۱۱۶ هزار تومان است که اگر با همین دست فرمان بروند نرخ ارز در تالار دوم به ۱۸۰ هزار تومان می رسد و تالار دوم هم مصوبه سران است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولتی‌ها می‌گویند تورم علت کسری بودجه است و باید آن را کاهش داد و بودجه را سالیان سال براساس همین تحلیل نوشته اند نتیجه آن هم این می شود که قیمت ها دو چندان می شوند؛ قطعا بودجه برای سرنوشت کشور مهم است و سیاست مالی را ترسیم می کند، لذا باید سفره مردم را در نظر بگیریم، ناگفته نماند بودجه در بحث قیمت ها بسیار اهمیت دارد.

این نماینده مردم در مجلس گفت: بودجه ۱۴۰۵ تورم زا است و بنده نیز اثرات تورمی بودجه سال ۱۴۰۵ را خدمت نمایندگان عرض کردم؛ بالاخره اساسی ترین موضوع کشور معیشت است اگر نتوانیم کنترل تورم و معیشت را در بودجه لحاظ کنیم با شکست اقتصادی مواجه می شویم.

وی اظهار کرد: علت کسری بودجه نقدینگی نیست بلکه ناترازی و بدهی بانک هایی مثل بانک آینده و سپه و همچنین خرید ذخیره طلا به میزان ۶ الی ۷ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی است؛ بنابراین آنچه که باعث افزایش نرخ تورم می شود افزایش نرخ ارز است وقتی تورم بالا می رود با کسری بودجه مواجه می شویم و صراحتا می گویم که بودجه سال جاری اثر تورمی دارد اگر علت‌ ارز بوده است باید با نرخ معقول ارز را پیدا کرد و لایحه بودجه را بست تا این نرخ ارز اثر تورمی نداشته باشد.

صمصامی تاکید کرد: حاکمیت ارزی باید احیا شود در شرایط موجود حاکمیت ارزی ضعیف است و در حال حاضر بخشی از صادرکنندگان ارز خود را وارد نمی کنند و از سال ۹۷ تا ماه گذشته حدود ۷۶ میلیارد دلار ارز از صادرات غیر نفتی وارد کشور نشده است در صورتی که این ها تعهد دادند ارز را وارد کنند اما این کار را انجام نمی دهند وقتی حکمرانی ارزی وجود نداشته باشد این اتفاقات می افتد. در ۳ الی ۴ سال گذشته رکورد عدم واردات ارز از طریق صادرات غیرنفتی به کشور شکسته شده و همه این ها به دلیل تالارهایی است که توسط بانک مرکزی ایجاد می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس بیان کرد: دولت نمی تواند وضعیت اقتصادی را کنترل کند و متاسفانه ناتوانی خود را دارند به سفره مردم می کشانند.

وی عنوان کرد: وقتی قیمت ها افزایش پیدا می کند باید دستمزد ها نیز بافزایش داشته باشند اما در این شرایط افزایش حقوق و دستمزد متناسب در لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرار نگرفته است. اگر دستمزدها بالا نرود کارآیی و بهره وری پایین می آید در حال حاضر ۸ میلیون نفر در تاکسی اینترنتی کار می کنند که بسیاری از آنها کارمند هستند و به دلیل اینکه حقوقشان در اداره پایین است می روند در تاکسی اینترنتی کار می کنند تا جبران شود.

صمصامی تاکید کرد: احتمالا نمایندگان در صحن علنی مجلس به لایحه بودجه رای منفی دهند و تعدادی از نمایندگان هم شاکی اند که این احتمال هم وجود دارد که لایحه بودجه رد شود، در بودجه سال ۱۴۰۲حدود ۱۷‌میلیارد ارز ترجیحی و در ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیارد دلار تخصیص داده شد که نتیجه هم این بود که قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.

