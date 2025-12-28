وی افزود: سفره مردم در نتیجه بی‌برنامگی این تیم اقتصادی نه‌تنها کوچک نشده، بلکه عملاً از بین رفته است. مردم از نابسامانی اقتصادی، افسارگسیختگی بازار و عدم کنترل قیمت‌ها به ستوه آمده‌اند.

نماینده مردم اهواز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی توان کنترل نرخ دلار و ارز را ندارد و ارزش پول ملی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؛ در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که چرا در این حوزه تصمیم اصلاحی اتخاذ نمی‌شود.

امیر با اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفت: این چه برنامه و بودجه‌ای است که برای سال ۱۴۰۵ ارائه شده است؛ بودجه‌ای که تورم‌زا بودن آن کاملاً آشکار است و نشان می‌دهد برای سال آینده برنامه مشخص و روشنی وجود ندارد.

وی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه افزود: تذکر ما به جناب آقای اژه‌ای است؛ سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور در این معادلات اقتصادی دقیقاً در کجا قرار دارند و چرا نقش نظارتی آن‌ها به‌درستی ایفا نمی‌شود؟

نماینده مردم اهواز در پایان با انتقاد از انحصار در واردات اظهار داشت: چرا واردات کشور در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته و عملاً اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند؟ انتظار می‌رود در این زمینه با جدیت و قاطعیت ورود شود.