ایزدخواه در تذکر شفاهی:

نماینده مردم تهران از وضعیت مقامات ارشد اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: متأسفانه شاهدیم که آنان کاسه چه کنم دست گرفته‌اند و در جلسات کمیسیون‌ها و تلفیق وحشت در دل نمایندگان می‌اندازند و در نهایت مجلس را فقط ماشین امضا می‌خواهند.

به گزارش ایلنا، روح‌الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای تقویت نظام اقتصادی و اجتماعی کشور و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی نوشته نشده و نمی‌تواند در شرایط کنونی به مقابله با فشارهای اقتصادی کمک کند.

وی با انتقاد از مغایرت فاحش با برنامه هفتم توسعه، بلاتکلیفی در مقابل ارز افسارگسیخته، بی‌برنامگی برای رشد اقتصادی و تشدید رکود تورمی، ادامه داد: روح و جسم این بودجه همین موارد است و نمی‌تواند دست ملت را پر کند.

ایزدخواه خطاب به رئیس‌جمهور افزود: شاید شما به ریشه‌یابی مسائل و نسخه‌های اقتصادی علاقه نداشته باشید، اما نمی‌توانید در برابر جریان اقتصاد سوداگر و بانک‌سالار مستأصل شوید و هرچه گفتند انشا کنید و از مجلس همراهی بخواهید.

وی همچنین از وضعیت مقامات ارشد اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: متأسفانه شاهدیم که آنان کاسه چه کنم دست گرفته‌اند و در جلسات کمیسیون‌ها و تلفیق وحشت در دل نمایندگان می‌اندازند و در نهایت مجلس را فقط ماشین امضا می‌خواهند.

ایزدخواه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی هرگز مرعوب آمار و گزارش‌های سیاه‌نما و یک‌جانبه نخواهد شد و در صورت لزوم با رد کلیات لایحه، جمهوریت و حل‌المسائل همیشگی نظام را به رخ خواهد کشید.

وی با اشاره به تجربه اقتصاد آمریکا و ضرورت استقلال اقتصادی کشور، از مجلس خواست با توسل به ملت و با استمداد از سیاست‌های کلی و برنامه هفتم، آلترناتیو اقتصاد تکنوکرات و واداده را با الگوی اقتصاد مقاومتی، مولد، فناور و مردمی به میدان بیاورد و بر احیای اقتصاد انفال به دست مردم تأکید کرد.

