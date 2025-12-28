فیاضی در نطق میان دستور:
رئیس جمهور بداند نطق بودجه، قرآن خواندن و تفسیر آیات شریفه نیست
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: آقای پزشکیان بداند نطق بودجه، قرآن خواندن و تفسیر آیات شریفه قرآن نیست لذا باید افراد مسکین و زیر خط فقر را با لایحه درست بودجه دریابیم نه با آیات و روایات خواندن از پشت تریبون.
به گزارش ایلنا، عبدالوحید فیاضی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود خطاب به رییس جمهور، گفت: سلام بر امام عزیز و شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و سلام بر ۹ دی که به صحنه سازی یک دروغ بزرگ پایان داد.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان، اظهار کرد: امروز با شنیدن نطق بودجه رئیس جمهور و با آنچه که فکر میکردم تفاوت دارد؛ نطق بودجه رؤسای جمهور یک نطق کاملا کارشناسی و برابر دادهها و مبتنی بر فراز و فرود است. نطق بودجه باید سازنده و اثرگذار، برای برنامه یک ساله کشور باشد.
وی افزود: نطق بودجه، قرآن خواندن و تفسیر آیات شریفه قرآن نیست؛ تفسیر آیات و روایات کار علما است و به عبارتی کار آقای پزشکیان قبل از ریاست جمهوری است؛ حالا ایشان باید به وَلَا یَحُضُّ عَلَیٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡکِینِ، با ارائه یک بودجه مناسب و کارشناسی عمل کند.
فیاضی ادامه داد: افراد مسکین و زیر خط فقر را باید با لایحه درست بودجه دریابیم نه با آیات و روایات خواندن از پشت تریبون؛ آقای پزشکیان با همه ارادت و علاقهای که به شخص شما دارم، آنچه که امروز اینجا بیان شد، کار شما نبوده است لذا راه را به انحراف نرویم.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه بودجهای که در آن تورم ۵۰ درصدی، ارزش افزوده ۱۲ درصدی و نرخ رشد حقوق کارمندان ۲۰ درصدی است، کجا قرآن را عمل کردهاید! از رئیس سازمان برنامه و بودجه میپرسم، آقای پورمحمدی، هنوز قانون الحاق به دولت ابلاغ نشده لذا چطور مبتنی بر آن بودجه را مینویسید و به مجلس ارائه می دهیم؛ این وهن مجلس است!.
وی بیان کرد: رئیس مجلس و نمایندگان مجلس اجازه ندهند با تصویب این کلیات، مجلس همچنان مورد اهانت و سرزنش قرار بگیرد؛ اعتقاد دارم مجلس در نظام، در راس امور است و از آنجا که میتواند، لایحه بودجه را آنگونه که مردم میپسندند و آنگونه که واقعیت دارد، تاییدو تصویب کند.
فیاضی گفت: شما کسری بودجه داری! و دست در جیب مردم می کنی! قبلاً هم سوال کرده ام مسئولان سازمانها، مولدسازی را چه کار کردهاند؟ در تمام شمال کشور چقدر بودجه صرف میشود برای نگهداری دارایی ها و اموال لذا همان ها را مولدسازی کنید. با ارزش افزوده ۱۲ درصد، نمیتوانید بر تورم پیشی بگیرید. بودجه ای مینویسید بر اساس تورم ۵۰ درصد و بر همان اساس منابع تعیین میکنید.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای پزشکیان، افرادی که اطرافتان هستند می گویند دولت بنایی برای تغییر کابینه ندارد؛ این نگرش، نگرش انحرافی نسبت به جریان حکمرانی است؛ این افراد با چنین نگاههایی دولت را مدیریت میکنند لذا آنها بدانند مجلس کار خودش را انجام خواهد داد و هیچوقت مماشات نمی کند./