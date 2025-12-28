وی افزود: دولت‌های ادوار و همچنین دولت فعلی، چه ضرورتی دارد که به هتل‌داری و پلاژداری در سواحل شمال و جنوب کشور بپردازند؛ چرا این دارایی‌ها به ثروت مولد تبدیل نمی‌شود؟

نماینده مردم تهران با بیان اینکه ادبیات رئیس‌جمهور در حوزه صرفه‌جویی قابل تقدیر است، تصریح کرد: ما این رویکرد مترقی را می‌ستاییم، اما نسبت به بی‌کفایتی وزیر نفت در اصلاح ساختار رها و بی‌ضابطه فروش نفت و نیز بازنگرداندن منابع ارزی حاصل از فروش نفت، اعتراض جدی داریم.

زارعی ادامه داد: احترام رئیس‌جمهور به مردم را ارج می‌نهیم، اما صدای بلند و رفتار معاون اجرایی رئیس‌جمهور که به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی قصد اداره اراده رئیس‌جمهور را دارد، به‌صورت قاطع محکوم می‌کنیم.

وی با طرح پرسشی درباره کارآمدی برخی مدیران گفت: زمانی که وزیری نمی‌تواند ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به نهاده‌های دامی را در سبد تأمین کالری و بر سر سفره‌های مردم ملموس کند، این سؤال جدی مطرح است که آیا او همچنان باید در جایگاه وزارت و صدارت باقی بماند؟

نماینده مردم تهران با اشاره به شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: ما در یک وضعیت پیچیده ملی و در میانه یک جنگ نیمه‌تمام قرار داریم. از یک سو فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر هماهنگی میان قوا و اجماع ملی وجود دارد و از سوی دیگر، مجلس باید در رأس امور باقی بماند.

زارعی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با ابتکار نمایندگان دلسوز، به‌ویژه جناب آقای دکتر قالیباف، در چارچوب منویات مقام معظم رهبری، مسیر ترمیم دولت را با همکاری و تعامل دنبال می‌کند، اما هرگز از حق طبیعی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.