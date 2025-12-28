زارعی در تذکر شفاهی:
به بیکفایتی وزیر نفت در بازنگرداندن منابع ارزی حاصل از فروش نفت، اعتراض جدی داریم
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از ادبیات رئیسجمهور درباره ضرورت توجه همزمان به منابع و مصارف در نظام برنامهنویسی و بودجهریزی، از سهم اندک قانون مولدسازی در بودجه امسال انتقاد کرد و تأکید داشت مجلس در شرایط پیچیده کشور، از حق طبیعی و نظارتی خود عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (یکشنبه ۷ دیماه)، با اشاره به رویکرد رئیسجمهور در حوزه بودجهریزی گفت: از اصل ادبیات رئیسجمهور درباره ضرورت توجه به منابع و مصارف در نظام برنامهنویسی و بودجهریزی تشکر میکنم، اما از سهم اندک بهرهمندی از قانون مترقی مولدسازی در بودجه امسال شگفتزده هستم.
وی افزود: دولتهای ادوار و همچنین دولت فعلی، چه ضرورتی دارد که به هتلداری و پلاژداری در سواحل شمال و جنوب کشور بپردازند؛ چرا این داراییها به ثروت مولد تبدیل نمیشود؟
نماینده مردم تهران با بیان اینکه ادبیات رئیسجمهور در حوزه صرفهجویی قابل تقدیر است، تصریح کرد: ما این رویکرد مترقی را میستاییم، اما نسبت به بیکفایتی وزیر نفت در اصلاح ساختار رها و بیضابطه فروش نفت و نیز بازنگرداندن منابع ارزی حاصل از فروش نفت، اعتراض جدی داریم.
زارعی ادامه داد: احترام رئیسجمهور به مردم را ارج مینهیم، اما صدای بلند و رفتار معاون اجرایی رئیسجمهور که بهگونهای سخن میگوید که گویی قصد اداره اراده رئیسجمهور را دارد، بهصورت قاطع محکوم میکنیم.
وی با طرح پرسشی درباره کارآمدی برخی مدیران گفت: زمانی که وزیری نمیتواند ارز ترجیحی اختصاصیافته به نهادههای دامی را در سبد تأمین کالری و بر سر سفرههای مردم ملموس کند، این سؤال جدی مطرح است که آیا او همچنان باید در جایگاه وزارت و صدارت باقی بماند؟
نماینده مردم تهران با اشاره به شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: ما در یک وضعیت پیچیده ملی و در میانه یک جنگ نیمهتمام قرار داریم. از یک سو فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر هماهنگی میان قوا و اجماع ملی وجود دارد و از سوی دیگر، مجلس باید در رأس امور باقی بماند.
زارعی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با ابتکار نمایندگان دلسوز، بهویژه جناب آقای دکتر قالیباف، در چارچوب منویات مقام معظم رهبری، مسیر ترمیم دولت را با همکاری و تعامل دنبال میکند، اما هرگز از حق طبیعی و قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.