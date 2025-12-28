وزیر کشور:
فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استانها شناسایی و به سرمایهگذاران معرفی شود
وزیر کشور گفت: پیش از شناسایی سرمایهگذاران، باید ظرفیتهای سرمایهگذاری استانها را شناسایی کنیم. کار ما این است که فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان شناسایی و به سرمایهگذاران معرفی شود. باید به سرمایهگذار نشان دهیم که اصل و سود سرمایهگذاری او بازگشت دارد و صرفاً یک تعارف نیست. نمایشگاهها برای چه برگزار میشوند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست معاونان اقتصادی استانداریها که ظهر امروز برگزار شد، گفت: وزارت کشور بیشتر بهعنوان یک وزارتخانه سیاسی و امنیتی شناخته میشود، اما این به معنای بیتوجهی به حوزههای اقتصادی و عمرانی نیست.
وی ادامه داد: پیشران اصلی پیشرفت کشور باید استانداریها و به ویژه حوزههای اقتصادی و عمرانی استانها باشند. این رویکرد با توجه به سیاستهای رئیس جمهور نشان از اهمیت موضوع دارد. در تمام نشستهای ماهانه، بر این موضوع تأکید شده است و در نشستهای غیرحضوری نیز بر تفویض اختیار به استانداریها تأکید شده است. استانداران، رئیس جمهور استانها هستند و اگر قرار باشد پیشرفتی در کشور صورت بگیرد، باید با محوریت استانداریها باشد. این موضوع کاملاً روشن است و در همین مدت کوتاه نیز نشان داده شده که چه جهتگیری درستی در مجموعه دولت، رئیسجمهور محترم و وزارت کشور وجود دارد.
وزیر کشور افزود: اگر بخواهم به چند مورد اشاره کنم، یکی از آنها موضوع عدالت آموزشی و انرژیهای تجدیدپذیر است و بدون همت استانداران، این اقدامات در کشور اتفاق نمیافتاد. البته تفویض اختیار چند مولفه دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
مومنی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری کردهاند. پایه اصلی پیشرفت هر کاری که انجام میدهیم، باید سرمایهگذاری در تولید باشد، زیرا چرخهای تولید باید بچرخد تا پیشرفت همراه آن به حرکت درآید. بنابراین، همه توجه ما باید به تولید و سرمایهگذاری معطوف باشد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم همه صحبتها را در دو بخش کلی خلاصه کنیم، اول سرمایهگذاری برای فرصتهای جدید و دوم حفظ چرخهای تولیدی است که در حال چرخش هستند. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که واحدهای تولیدی از کار نیافتند و در صورت راکد شدن، دوباره احیا شوند و همزمان نگاه به آینده داشته باشیم.
وزیر کشور گفت: در هر استانی که میروم، آمارهایی که ارائه میدهم شامل سرمایهگذاریهای جدید، مجوزهای صادرشده و واحدهای تولیدی راکد که دوباره فعال شدهاند، است. اینها شاخصهای اصلی ارزیابی ما از استانها هستند. بنابراین، باید همزمان به سه موضوع توجه کنیم: تولید جدید، ظرفیتهای جدید و واحدهایی که به هر دلیلی راکد شده یا زیر ظرفیت فعالیت میکنند.
مومنی با اشاره به جذب سرمایهگذاری جدید افزود: در کشور و استانها سرمایهگذارانی داریم که اهل همان استان هستند، یا در استانهای دیگر و یا خارج از کشور فعالیت میکنند. یکی از شاخصهای ما شناسایی سرمایهگذاران داخلی است. همچنین، هموطنانی که خارج از کشور هستند و ظرفیتهای کشورهای همسایه و منطقه نیز اهمیت دارد.
وی تصریح کرد: بنابراین، پیش از شناسایی سرمایهگذاران، باید ظرفیتهای سرمایهگذاری استانها را شناسایی کنیم. کار ما این است که فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان شناسایی و به سرمایهگذاران معرفی شود.
وزیر کشور ادامه داد: باید به سرمایهگذار نشان دهیم که اصل و سود سرمایهگذاری او بازگشت دارد و صرفاً یک تعارف نیست. نمایشگاهها برای چه برگزار میشوند؟ درست است که برخی نمایشگاهها هدفشان فروش کالاهای تولید شده است، اما هدف اصلی معرفی محصولات و دریافت سفارشهای سرمایهگذاری است.
مومنی در پایان گفت: نمایشگاهها باید فرصتهای سرمایهگذاری را فراهم کنند.