تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور
عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان دستگاههای اجرایی کشور را قرائت کرد که به شرح زیر است:
تذکر ۲۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری؛ ضرورت رفع موانع پذیرش بدون کنکور و ایجاد امکان تحصیل ایرانیان خارج از کشور در دانشگاههای داخلی با پرداخت شهریه ارضی
تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد، خبیر و تعداد ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو؛ بهرهمندی مردم استان هرمزگان هست طرح انتقال آب از آب شیرین کن آب آسیا و تذکر همین نماینده و تعداد ۲۳ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ضرورت تصویری در تکمیل درمانگاه های نیمه تمام شهر بندرعباس
تذکر حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار و تعداد ۵۸ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی؛ در مورد لزوم محدودیت در پرداخت تسهیلات بهسازی روستایی و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر
تذکر عبدالوحید فیاضی نماینده نور، محمودآباد و تعداد ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه؛ در مورد ضرورت نظارت بر سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف
تذکر علی کرد نماینده خاش، میرجاوه، تفتان، بخشهای نصرت آباد و کورین به وزیر امور خارجه؛ در مورد لزوم ارائه گزارش شفاف است مراحل مذاکرات به مردم و مجلس شورای اسلامی
تذکر عباس گلرو نماینده سمنان، مهدی شهر و سرخه به وزیر کشور؛ در مورد ضرورت مدیریت صحیح امور اتباع
تذکر ۴۷ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ در مورد ضرورت رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی استان گیلان خصوصاً شهرستانهای رشت و خمام و تذکر همین نماینده و تعداد ۴۲ نفر از نمایندگان به جناب آقای عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ در مورد ضرورت تامین اعتبار کارت ایثارگران
تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر راه و شهرسازی و ضرورت ترمیم تعریض و روکش آسفالت جاده منتهی به گذرگاه مرزی کیله سردشت و تذکر همین نماینده به وزیر راه و شهرسازی؛ در مورد ضرورت بهسازی و روکش آسفالت محورهای اسب میرزا و قاسم رش در شهرستان سردشت.
تدکر همین همکار محترم و ۴۳ نفر از نمایندگان به علیرضا کاظمی وزیر محترم آموزش و پرورش، در خصوص لزوم پیگیری درخواست کارنامه سبزهای آزمون آموزگاری سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲؛
تذکر علی حدادی نماینده مردم نظرآباد، طالقان و چهارباغ و ۲۸ نفر از نمایندگان به فرزانه صادق وزیر محترم راه و شهرسازی، در خصوص لزوم رسیدگی، توسعه و بهبود زیرساختهای شهر جدید مهستان.
تذکر سلام ستوده نماینده مردم مهاباد به محسن پاکنژاد وزیر محترم نفت، در خصوص ضرورت افزایش سهمیه نفت سفید برای ساکنان روستاهای صعبالعبور شهرستان مهاباد
تذکر اسماعیل سیاوشی نماینده مردم فریدن، چادگان، فریدونشهر و بوئینومیاندشت و ۴۰ نفر از نمایندگان به سید ستار هاشمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص ضرورت رسیدگی به نقاط ضعف عملکرد وزارت ارتباطات در جریان جنگ ۱۲ روزه.
تذکر عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین و ۵۰ نفر از نمایندگان به وزیر صمت در خصوص لزوم رسیدگی از بین رفتن نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
تذکر عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان و ۴۶ نفر از نمایندگان به امینحسین رحیمی وزیر محترم دادگستری، در خصوص لزوم ارائه دسترسی به سکوهای بخش خصوصی برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در سامانه «کاتب».
تذکر فرامرز شاهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق و ۷۲ نفر از نمایندگان به عزیز نصیرزاده وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص لزوم افزایش حقوق و رسیدگی جدی به وضعیت معیشتی پرسنل نیروهای مسلح.
تذکر همین همکار بزرگوار و ۴۲ نفر از نمایندگان به مسعود پزشکیان رئیسجمهور محترم، در خصوص ضرورت تسریع در برگزاری جلسات شورای عالی محیط زیست.
تذکر احمد انارکیمحمدی نماینده مردم رفسنجان و انار به مسعود پزشکیان رئیسجمهور محترم و غلامرضا نوری قزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی، در خصوص ضرورت توسعه کشاورزی صنعتی برای مدیریت بهینه آب و خاک، افزایش بهرهوری و جذب سرمایهگذاری.