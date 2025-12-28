خبرگزاری کار ایران
کعب عمیر در تذکر شفاهی:

اگر اقتصاد ایران مقاومتی است، چرا مقاومت بر دوش مردم افتاده است؟

کد خبر : 1734215
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم شوش و کرخه گفت: باید پرسید کدام مکتب اقتصادی بر زندگی مردم حاکم شده است؟ اگر اقتصاد مقاومتی است، چرا مقاومت تنها بر دوش مردم افتاده است؟ مقاومت یعنی بانک‌ها به جای بنگاه‌داری و بازی ارزی، پای کار کارآفرینان باشند و سیاست ارزی یک شبه معیشت میلیون‌ها خانواده را به بازی نگیرد.

محمد کعب عمیر در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: امروز سکوت را می‌شکنم تا فریاد معیشت مردم را به گوش شما برسانم، ما نه در اوقات عادی بلکه در میدان جنگ اقتصادی ایستاده‌ایم؛ جنگی که سربازانش کارگران، کشاورزان و معلمان هستند و سلاحشان صبر است که در حال پایان است.

کعبه عمیر افزود: باید پرسید کدام مکتب اقتصادی بر زندگی مردم حاکم شده است؟ اگر اقتصاد مقاومتی است، چرا مقاومت تنها بر دوش مردم افتاده است؟ مقاومت یعنی بانک‌ها به جای بنگاه‌داری و بازی ارزی، پای کار کارآفرینان باشند و سیاست ارزی یک شبه معیشت میلیون‌ها خانواده را به بازی نگیرد.

وی ادامه داد: اگر برخی در مجلس و دولت هنوز به رویاهای نئولیبرالیسم دل بسته‌اند، باید گفت این مکتب امروز گریبان‌گیر معیشت مردم شده و فشار اقتصادی بر مردم دیگر یک آمار خشک نیست، بلکه تراژدی زنده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همه مشکلات اقتصادی که کمر مردم را خرد کرده، حاصل ناکارآمدی تیم اقتصادی است و باید تیم اقتصادی دولت سریع‌تر تغییر کند.

نماینده مردم شوش در تذکر دوم خود به وزیر راه و شهرسازی، یادآور شد: جاده‌های مواصلاتی استان خوزستان، به ویژه جاده ترانزیت اهواز – شوش – اندیمشک و مسیر دسترسی به آثار تاریخی، بسیار ناایمن و حادثه‌خیز هستند و جان جوانان و خانواده‌ها را به خطر انداخته است.

وی خواستار تأمین منابع مالی و ایجاد ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور برای ایمن‌سازی و روشنایی این جاده‌ها شد.

کعبه عمیر همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان گفت: میانگین حقوق معلمان با سابقه و مدرک تحصیلی بالا با حقوق بسیاری از کارکنان دیگر که نصف سابقه و مدرک دارند، مقایسه شده است و فاصله زیادی وجود دارد. معلمان نماینده حاکمیت در دورترین نقاط کشور هستند و جامعه فرهنگیان از این وضعیت دلگیر است، به ویژه با حقوقی که هفته اول ماه تمام می‌شود و در برابر دلار و سکه ارزش پایینی دارد.

