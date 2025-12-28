به گزارش ایلنا، بهروز محبی نجم آبادی در نشست علنی یکشنبه(۷ دیماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق خود گفت: سلام حق بر ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی، سلام بر جبهه مقاومت و ایستادگی از غزه مظلوم تا یمن مقتدر و آزادگان جهان از آفریقا تا آمریکای لاتین؛ سلام بر مردم انقلابی ولایت مدار و بصیر دیار سربداران، سرزمین عالمان عامل و نامداران و سرداران شهید ،سلام بر جغتای ،جوین ،خوشاب و داورزن و روداب شهرستان‌های پویا و انقلابی و شهید پرور.

نماینده مردم سبزوار،جوین،جغتای،داورزن، خوشاب و ششتمد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه،افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که به اذعان کارشناسان و خبرگان جهان ،پیروزی راهبردی برای ایران بود و ده‌ها سال کار امنیتی و اطلاعاتی همه جبهه ی بدویت مدرن را ،با همه توان و همه اذناب و مزدوران داخلی و خارجی به میدان آورد، پیامی روشن داشت؛ دشمن از استقلال واقعی ملت بزرگ ایران رنج می‌برد و "دین" که خلاصه اش ظلم نکردن و ظلم نپذیرفتن است، و "علم "که تصرف مرزهای دانش و فناوری است و "مردم" که دریای عظیمی هستند که "حاکمیت" همچون ماهی در این دریا است؛ مولفه‌های قدرت و کلید واژه‌های دفتر قطور و پرافتخار مقاومت ملت بزرگ ایران است.

وی با بیان اینکه با این دشمن بدسگال وحشی جز با سخن اقتدار مقاومت و تهاجم نمی‌شود سخن گفت، بریده ای از رمان بلند "کلیدر" نوشته "محمود دولت آبادی" را که شبیه روزگار ملت بزرگ ما است را خواند:" هر چقدر تو را خوارتر ببینند،شیرتر می شوند؛ هر چقدر نرم‌تر زیر زبانشان بروید تو را سگ جوتر می‌کنند ؛هر چقدر برایشان بیشتر چرب زبانی کنی؛ پوزه بندت را محکم‌تر می‌کشند، برای این است که باید با سرب داغ رفت دم دهانشان،برای همین از گلمحمد خوشم می‌آید،او کارش را یکسره کرد، زبان و دهان را بسته و تفنگ برداشته."

محبی با بیان اینکه سرتاسر این سرزمین اصیل و کهن پر است از داستان‌ها و شخصیت‌های گوناگون که نشان می‌دهد زیر بار حرف زورنرفتن، ریشه در فرهنگ و تمدن مردان و زنان نجیب این سرزمین دارد،افزود: این سرزمین و مردمانش،هیچگاه طعمه دَدان نبوده است.شیطان بزرگ و باند تبهکار صهیونیستی باید بدانند در قاموس این مردم تسلیم جایی ندارد و در صورت تکرار تعدی و تجاوز، جوابشان را با سرب داغ خواهیم داد،گسترده‌تر و فراتر از آنچه تصور کنند.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه در هیچ دوره‌ای به اندازه این مقطع زمانی ،فتنه و شر این گونه عریان در میدان نبوده است،بیان کرد: از این رو، اکنون جهانیان نیز دریافته اند که ملت بزرگی ایران، با انتخابی صیص و ایستادن در سمت درست تاریخ ،حقانیت خود را ثابت کرده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس خطاب به رئیس مجلس،خاطرنشان کرد: جناب دکتر قالیباف؛ درخواست و پیشنهاد من بر اساس آموزه‌های مقام معظم رهبری رویکرد لایحه محوری است. دولت مسئول مستقیم معیشت ،سفره مردم ،مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی است.دولت مسئول مستقیم حمایت از تولید صادرات محور ارزآور است و با توجه به اختیارات و قدرتی که قانون به او داده است، باید پاسخگو باشد.

محبی در ادامه، تاکید کرد:این دولت پاسخگوی شفاف و مسئولیت پذیر است که باید برای حل مسائلش راه حل ارائه کند و در صورت نیاز اصلاح یا تصویب قوانین لازم در قالب لایحه را مطالبه کند این دولت است که باید بر اساس قانون اساسی مسکن ،سلامت، اشتغال و حمایت از خانواده را در دستورکار قرار دهد؛مجلس هرگز نباید به گزارش‌ها و برگزاری جلسات "سه‌شنبه‌های نظارتی" بسنده کند، مجلس باید برای حل مشکلات مردم برای دولت زمان تعیین کند و برخورد با ترک فعل‌ها و کم توجهی ها و بی‌توجهی‌ها را با ابزارهای نظارتی خود در دستورکار قرار دهد؛همچنان که اجرای برنامه هفتم را به خوبی و به موقع در یک سال اول برنامه از دولت مطالبه کرد.

وی با تاکید براینکه بر تمامی حاکمیت و سران قواست که مطالبات به حق مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و دولت و بدنه کارشناسی آن،با نگاهی علمی و عادلانه به حل آنها اهتمام ورزد،به برخی از این موارد مهم اشاره کرد:۱. توجه به معیشت و تعیین سبد خانوار در رساندن حداقل‌ها به خانواده‌ها در قالب کالابرگ،رفاهیات و اضافه کردن حقوق و دستمزد و عادلانه براساس تورم و نیاز خانواده‌ها امری ضروری و الزامی‌ است که کوتاهی در آن نابخشودنی است.اصلاح‌ دهک ها، صدک ها و تعیین میزان توانمندی خانواده‌ها یک ضرورت است، ۲. ساماندهی بازار ارز و دلارزدایی از اقتصاد ایران و مبارزه با قاچاق کالا و سوخت_ اینکه معاونت ارزی بانک مرکزی بگوید ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای بیش از ۱۵ میلیارد دلار را در تعهد ارزی برنگردانده‌اند یک فاجعه مدیریتی است_ قانون مالیات بر سوداگری را منقح،موثر و عملیاتی کنید.

نماینده شهرستان های غرب خراسان رضوی به مواردی مانندبهداشت خانوارها و مدیریت شفاف مالیاتی اشاره و ادامه داد:۳. رسیدن به امور بهداشت و درمان و به ویژه دندانپزشکی منقطع از بیمه ،که دلنگرانی زیادی برای خانواده‌ها ایجاد کرده است، بیمه تکمیلی بازنشستگان مظلومی که در سخت‌ترین شرایط قرار دارند و داستان غم انگیز ،اسفناک و بی رحمانه زیرمیزی های ظالمانه را چه کسی باید فیصله دهد؟ ،۴.هنر دولت‌ها باید ابداع در تولید منابع و اعتبارات و مدیریت مصرف باشد،تا با همراهی مجلس، کسری بودجه را به حداقل برساند؛ ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، اعتبار مالیاتی به جز مواردی که مستقیما به بخش تولید یا صادرات اصابت می‌کند، براساس برنامه هفتم چرا عملی نمی‌شود؟

محبی با تاکید براینکه خودروسازی ایران نمونه‌ای از مدیریت ضعیف،وابسته،غیرشفاف،رانتی و مبتنی بر کم فروشی است، به عنوان مورد پنجم، اظهار کرد: ۵.تولید خودروهای گران،ناایمن و پرمصرف در سال‌های اخیر نشان می‌دهد،طرحی نو باید در انداخت، کارنامه غم انگیز ایرانخودرو ،سایپا،کرمان موتور و سایر خودروسازان را در یک سال اخیر مرور کنید تا بدانید چه اتفاقات ناگواری رقم خورده است و چگونه حداقل‌ها از دسترس خانواده‌های عزیز ایرانی دور شده است!۶. حل گام به گام و به نفع طبقه خسران دیده از تورم های پی درپی را در موضوعات مهم نان، بنزین و سوخت در دستورکار قرار دهید و قانون مسئولیت‌های اجتماعی را مصوب کنید و از حاتم بخشی‌ها به نفع طبقه‌ای خاص،احتراز کنید.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه برخورد با مطالبات ایثارگران و نیروهای شرکتی آموزش و پرورش،خاطرنشان کرد: ۷ .شیوه‌های رسیدگی به مطالبات معلولان، جانبازان و ایثارگرانی که سال‌ها است "کارت ایثار کرامت" دریافت کرده اند و متاسفانه از کوچکترین خدمتی بی‌بهره اند؛باید در دستورکار قرار گیرد،۸. ساماندهی وضعیت استخدام نیروی انسانی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و نیروهای مظلوم آموزش و پرورش که سال ها با حداقل حقوق روزگار می‌گذرانند و تعیین تکلیف صندوق ذخیره فرهنگیان که با ارزیابی فعلی،صدها هزارمیلیارد تومانی است، به سرعت در دستورکار قرار گیرد.

نماینده مردم سبزوار،جوین،جغتای در مجلس در پایان به عنوان مورد نهم،خاطرنشان کرد: ۹. اگر دولت در تعریف منابع کارساز ناتوان است، حداقل با پلکانی کردن حقوق و حفظ قیمت کالاهای اساسی،به داد طبقه متوسط و ضعیف جامعه برسد.

