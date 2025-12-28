بودجه سال آینده پاسخگوی بحران معیشت مردم نیست

وی افزود: سکوت و انفعال سیاست‌گذاران پولی و مالی نه‌تنها به تضعیف اعتماد عمومی منجر شده، بلکه عملاً اقتصاد ملی را در معرض بی‌ثباتی‌های پی‌درپی و فرسایش بنیان‌های معیشتی جامعه قرار داده است.

رضوانی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: انتظار می‌رفت این لایحه با رویکردی عدالت‌محور، مبتنی بر اصول حکمرانی پاسخگو و در جهت ترمیم معیشت اقشار فرودست تنظیم شود و با توزیع عادلانه منابع، گامی مؤثر در بهبود شرایط زندگی مردم بردارد، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، استمرار فشار مالی مضاعف بر دوش طبقات حقوق‌بگیر اعم از کارمندان، بازنشستگان و کارگران است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: این در حالی است که در لایحه بودجه، افق روشنی برای بهبود قدرت خرید و حفظ کرامت معیشتی این اقشار ترسیم نشده و افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده نیز تناسبی با واقعیت‌های تورمی جامعه ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید با بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای، از رویکرد انفعالی فاصله گرفته و با تصمیمات شجاعانه و کارشناسی، به مطالبات معیشتی مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران پاسخ دهد.