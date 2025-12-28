خبرگزاری کار ایران
رضوانی در تذکر شفاهی:

بودجه سال آینده پاسخگوی بحران معیشت مردم نیست

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس با انتقاد از سکوت و انفعال سیاست‌گذاران اقتصادی در برابر تورم ساختاری، گفت: لایحه بودجه سال آینده نه‌تنها گره‌ای از معیشت مردم باز نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر حقوق‌بگیران وارد می‌سازد.

به گزارش ایلنا، بهنام رضوانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت: در شرایطی که اقتصاد ملی در چنبره تورم ساختاری گرفتار شده و شاخص‌های کلان اقتصادی از نرخ ارز و طلا گرفته تا هزینه‌های معیشتی، در مدار صعودی بی‌وقفه‌ای قرار دارند، متأسفانه آنچه مشاهده می‌شود نه مداخله مؤثر، بلکه نوعی نظاره منفعلانه و بی‌پاسخ به بحران‌های انباشته است.

وی افزود: سکوت و انفعال سیاست‌گذاران پولی و مالی نه‌تنها به تضعیف اعتماد عمومی منجر شده، بلکه عملاً اقتصاد ملی را در معرض بی‌ثباتی‌های پی‌درپی و فرسایش بنیان‌های معیشتی جامعه قرار داده است.

رضوانی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: انتظار می‌رفت این لایحه با رویکردی عدالت‌محور، مبتنی بر اصول حکمرانی پاسخگو و در جهت ترمیم معیشت اقشار فرودست تنظیم شود و با توزیع عادلانه منابع، گامی مؤثر در بهبود شرایط زندگی مردم بردارد، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، استمرار فشار مالی مضاعف بر دوش طبقات حقوق‌بگیر اعم از کارمندان، بازنشستگان و کارگران است.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: این در حالی است که در لایحه بودجه، افق روشنی برای بهبود قدرت خرید و حفظ کرامت معیشتی این اقشار ترسیم نشده و افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده نیز تناسبی با واقعیت‌های تورمی جامعه ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: دولت باید با بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای، از رویکرد انفعالی فاصله گرفته و با تصمیمات شجاعانه و کارشناسی، به مطالبات معیشتی مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران پاسخ دهد.

