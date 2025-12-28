خبرگزاری کار ایران
نصیری در تذکر شفاهی:

جاده‌های دو طرفه قتلگاه مسافران شده است/ جان یک مادر باردار دیروز گرفته شد

جاده‌های دو طرفه قتلگاه مسافران شده است/ جان یک مادر باردار دیروز گرفته شد
نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس، با انتقاد از وضعیت جاده‌های استان، از وزیر راه خواست تا در اسرع وقت برای پایان دادن به وضعیت خطرناک محورهای مواصلاتی شرق خراسان جنوبی تدابیر فوری اتخاذ کند.

به گزارش ایلنا، محمد نصیری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به وزیر راه گفت: در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان خراسان جنوبی، مهم‌ترین مطالبه مردم را در حوزه زیرساخت جاده‌ها مطرح کردم. پروژه‌هایی که از سال ۱۳۹۹ به پیمانکاران بدهکار مانده‌اند و توجهات قطره‌چکانی، دردی را دوا نمی‌کند.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس با اشاره به محورهای مواصلاتی دو طرفه در حوزه انتخابیه خود افزود: این جاده‌ها با ترافیک بسیار بالا به قتلگاه مسافران و همشهریان ما تبدیل شده‌اند. بیشترین حجم تردد بار و مسافر در شرق کشور مربوط به شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد است، اما جاده‌های دو طرفه بلای جان و تهدید دائمی مردم هستند.

نصیری جاده‌ای گفت: در طول ماه گذشته بارها مردم عزادار شده‌اند و جان یک مادر باردار دیروز گرفته شد. من و مردم حوزه انتخابیه هم از شنیدن این اخبار سخت آزرده شده‌ایم. تا کی باید روزانه خبر مرگ عزیزانمان را در جاده‌های استان بشنویم؟.

وی در پایان از وزیر راه خواست تا در اسرع وقت با تدابیر خاص و فوری چشم‌اندازی برای پایان این وضعیت مشخص کنید و در این راستا هیئتی رو پای کار بگذارید چرا که سال‌ها بی‌توجهی باعث این معضل شده و ادامه این وضعیت دیگر پذیرفتنی نیست.

