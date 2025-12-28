نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس با اشاره به محورهای مواصلاتی دو طرفه در حوزه انتخابیه خود افزود: این جاده‌ها با ترافیک بسیار بالا به قتلگاه مسافران و همشهریان ما تبدیل شده‌اند. بیشترین حجم تردد بار و مسافر در شرق کشور مربوط به شهرستان‌های فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق‌آباد است، اما جاده‌های دو طرفه بلای جان و تهدید دائمی مردم هستند.

نصیری جاده‌ای گفت: در طول ماه گذشته بارها مردم عزادار شده‌اند و جان یک مادر باردار دیروز گرفته شد. من و مردم حوزه انتخابیه هم از شنیدن این اخبار سخت آزرده شده‌ایم. تا کی باید روزانه خبر مرگ عزیزانمان را در جاده‌های استان بشنویم؟.

وی در پایان از وزیر راه خواست تا در اسرع وقت با تدابیر خاص و فوری چشم‌اندازی برای پایان این وضعیت مشخص کنید و در این راستا هیئتی رو پای کار بگذارید چرا که سال‌ها بی‌توجهی باعث این معضل شده و ادامه این وضعیت دیگر پذیرفتنی نیست.