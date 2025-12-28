عضو مجلس خبرگان رهبری درگذشت

به گزارش ایلنا، آیت‌الله سید علی شفیعی زاده ۱۳۱۹ در دزفول، عضو مجلس خبرگان رهبری و از شخصیت‌های شناخته‌شده علمی و اجرایی کشور، دعوت حق را لبیک گفت.

وی از شاگردان مراجع بزرگ شیعه بود و محضر علمی بزرگانی چون آیات عظام خویی، حکیم، امام خمینی(ره)، میرزا باقر زنجانی، شیخ محمدعلی معزی دزفولی و سیدعلی بهبهانی را درک کرد.

آیت‌الله شفیعی زاده در کنار فعالیت‌های علمی، مسئولیت‌های اجرایی و انقلابی مهمی را نیز عهده‌دار بود که از جمله آن‌ها می‌توان به ریاست عقیدتی ـ سیاسی لشکر ۹۲ زرهی، ریاست دادگستری استان خوزستان، مسئولیت کمیته عملیاتی امام خمینی(ره)، حاکم شرع هیئت واگذاری زمین و نمایندگی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در دوره دوم و سوم و نیز دوره‌های بعد تا کنون اشاره کرد.

