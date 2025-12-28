عضو مجلس خبرگان رهبری درگذشت
آیتالله سید علی شفیعی، عضو مجلس خبرگان رهبری دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، آیتالله سید علی شفیعی زاده ۱۳۱۹ در دزفول، عضو مجلس خبرگان رهبری و از شخصیتهای شناختهشده علمی و اجرایی کشور، دعوت حق را لبیک گفت.
وی از شاگردان مراجع بزرگ شیعه بود و محضر علمی بزرگانی چون آیات عظام خویی، حکیم، امام خمینی(ره)، میرزا باقر زنجانی، شیخ محمدعلی معزی دزفولی و سیدعلی بهبهانی را درک کرد.
آیتالله شفیعی زاده در کنار فعالیتهای علمی، مسئولیتهای اجرایی و انقلابی مهمی را نیز عهدهدار بود که از جمله آنها میتوان به ریاست عقیدتی ـ سیاسی لشکر ۹۲ زرهی، ریاست دادگستری استان خوزستان، مسئولیت کمیته عملیاتی امام خمینی(ره)، حاکم شرع هیئت واگذاری زمین و نمایندگی مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در دوره دوم و سوم و نیز دورههای بعد تا کنون اشاره کرد.