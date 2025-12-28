نماینده مردم رامشیر و رامهرمز در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک‌ها اراده‌ای برای اجرای قوانین اعطای وام ازدواج ندارد و مجلس نمی‌تواند در برابر بی‌مسئولیتی و مشکلات معیشتی و در مقابل ۵۰ هزار بازنشسته فرهنگی ۱۴۰۱ سکوت کند؛ رتبه‌بندی باید براساس عدالت باشد، نه تبعیض.

وی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت: چرا هنوز وزارت صمت برنامه روشنی برای مهار قیمت خودرو ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل اراضی وقفی رامشیر و رامهرمز گفت: مردم منطقه زیر سایه این زمین‌ها گرفتار شده‌اند و نه سرمایه‌گذاری در این منطقه فعالیت می‌کند و نه وامی اهدا می‌شود و جوانان مجبور هستند برای حل مشکلات معیشتی مهاجرت کنند و اگر سازمان اوقاف به دنبال خدمت است باید این قفل تاریخی را باز کند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر عدالت در حقوق و شفافیت در اقتصاد را جدی نگیریم، فردا چیزی برای دفاع نمی‌ماند.