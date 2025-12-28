پولادی در تذکر شفاهی:
دست در جیب مردم کردن هنر نیست/ درخواست پرداخت مطالبات قانونی ۵۰ هزار بازنشسته فرهنگی سال ۱۴۰۱
نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس گفت: افزایش مالیاتها در شرایط تورم افسارگسیخته، سفره مردم را کوچکتر میکند.
به گزارش ایلنا، کامران پولادی، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با تذکر شفاهی به رئیس جمهور، بر لزوم تنظیم دخل و خرج دولت به نفع مردم و اقشار ضعیف و متوسط، به ویژه کارمندان، بازنشستگان، کارگران و معلمان، تاکید کرد.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوقها و ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی خود را از کوچکتر شدن سفره مردم در شرایط تورم افسارگسیخته ابراز کرد و افزود: دست در جیب مردم کردن هنر نیست؛ هنر آن است که خلق ثروت کرده و از تولید حمایت شود.
وی همچنین یادآور شد: تولید، اقتصاد و امنیت غذایی کشور در معرض تهدید قرار دارد و معیشت مردم غیرقابل تحمل شده است.
وی خواستار توجه جدی به اجرای کامل رتبهبندی و پرداخت مطالبات قانونی ۵۰ هزار بازنشسته فرهنگی سال ۱۴۰۱ شد.